У Китаї вчені вперше виявили в серці людини тисячі часток мікропластику

Проблема з поширенням мікропластику на планеті набагато більша, ніж здається.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Environmental Science & Technology, китайські вчені вперше виявили величезну кількість часток мікропластику в серці людини та його внутрішніх тканинах. Поки невідомо, як це впливає на роботу серця, пише IFLScience.

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Науковці в одній із лікарень Пекіна зібрали зразки серцевої тканини у 15 пацієнтів, яким зробили операцію на серці, також зібрали зразки крові, взяті як до, так і після операції. За допомогою різних методів візуалізації, вчені виявили в більшості зразків серцевої тканини від десятків до тисяч часток мікропластику.

Згідно з дослідженням, деякі частки мікропластику потрапили до тканин під час хірургічного втручання, але вчені знайшли докази того, що дуже багато пластику потрапило до серця ще до операції. За словами вчених, у всіх зразках крові було виявлено мікропластик, але в крові, взятій після операції, ці частки були меншого розміру і мали різний вигляд.

Досліджуючи зразки серцевої тканини вчені виявили 9 видів пластику в п'яти типах тканин. Вчені вважають, що цей мікропластик потрапив у серце ще до хірургічного втручання. Вчені знайшли мікроскопічні частки пластику, який зазвичай використовується як небиткої альтернативи склу, в тих типах тканин, у яких потрапляння чужорідних часток виключається проведенням операції. Також учені виявили частки поліетилентерефталату, який використовують під час пошиття одягу і в створенні пластикових ємностей для їжі. Також було знайдено полівінілхлорид, який використовують у будівництві.

За словами вчених, те, що їм вдалося вперше виявити мікропластик у серці людини, викликає велику тривогу. Тепер потрібно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як ці частки потрапляють до тканин серця і як вони впливають на роботу цього органу.

З'являється дедалі більше свідчень того, що мікропластик стає дедалі поширенішим явищем в організмі людини. Вплив мікропластику на здоров'я поки що до кінця не вивчено, але найімовірніше, ці частки не несуть у собі нічого хорошого.

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