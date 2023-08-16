Стародавні дива спливають на поверхню. Археологи виявили центр мезоамериканської цивілізації

Під час нещодавніх археологічних розкопок, проведених у мексиканському штаті Пуебла, зробили важливе відкриття. Завдяки зусиллям команди виявлено залишки церемоніального центру ольмеків, що дало змогу виявити спокусливі підказки, які вказують на потенційне існування стародавньої піраміди.

Розкопки археологічної команди у мексиканському штаті Пуебла принесли чудову знахідку — знайдено сліди церемоніального центру ольмеків. Ба більше, ці розкопки дали захопливі докази, що натякають на наявність того, що потенційно може бути стародавньою пірамідою. Ці знахідки дають змогу зазирнути в історичне полотно регіону та його складні зв'язки з давньою цивілізацією ольмеків, пише GreekReporter.

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Оскільки розкопки продовжуються, дослідницька група з нетерпінням чекає на відкриття нових подробиць про це історичне місце. Ці пошуки обіцяють висвітлити практики та архітектурні дива, які колись визначали життя перших мешканців цього регіону.

Цивілізація ольмеків, яку називають "материнською культурою" Мезоамерики, посідає поважне місце як найдавніше відоме суспільство на цьому географічному просторі. Назва "ольмеки" походить від мови науатль, зокрема від слів Ōlmēcatl або Ōlmēcah, що перекладаються як "люди з країни каучуку".

Виникнувши на території сучасних мексиканських штатів Веракрус і Табаско, древня цивілізація вперше з'явилася в епоху формування Мезоамерики, що охоплює 1800-900 роки до нашої ери.

Серед визначальних ознак цивілізації ольмеків найбільш знаковими є масивні кам'яні голови, прикрашені характерними шоломами. Ці надзвичайні скульптури породили безліч здогадок через відсутність доколумбових текстів, які могли б прояснити їхнє призначення.

Нещодавні зливи дозволили виявити структуру, що нагадує піраміду, разом із чотирма прямокутними приміщеннями, в яких, як вважають, проводили ігри з м'ячем — поширена розвага тієї епохи. Поруч з цими огородженнями наявність впалого каміння вказує на те, що тут могли бути місця для глядачів.

Археологічні дослідження в церемоніальному центрі ольмеків продовжують приносити захопливі відкриття. Серед цих знахідок — помітні кургани, викладені із суміші землі та каменю, що здіймаються на висоту до 5 м. Ці кургани мають важливе значення, вказуючи на роль цього місця як осередку важливих ритуалів.

Розташоване в межах оброблюваної місцевості, це місце саме по собі має глибоке історичне значення. Археологи припускають, що це воно могло бути одним із найдавніших поселень ольмеків і церемоніальних комплексів у цьому регіоні.

Це відкриття дає новий погляд на походження цивілізації ольмеків та їхні культурні традиції. Воно пропонує швидкоплинний, але захопливий погляд на основоположні моменти культури, яка продовжує зачаровувати.

Раніше Фокус писав про рідкісне відкриття в центрі Мехіко. Там виявили загублене село, побудоване 1500 років тому.