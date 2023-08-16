Привіт від Казанови. Чи правда, що отрута павука, знайденого в Австралії, викликає "постійну ерекцію"

10-сантиметрове чудовисько, виявлене в ящику з бананами, переполошило весь супермаркет, а потім і місто, коли стало відомо про побічні ефекти його укусів.

Супермаркет в Австралії було евакуйовано через повідомлення про величезного павука, який сховався в ящику зі зв'язками бананів. Після цього ЗМІ облетіли заголовки про те, що укус цього павука викликає "постійну ерекцію". У результаті новина ще більше розлетілася, пише Live Science.

Журналісти стверджували, що укус цього 10-сантиметрового павука викликає "сильний головний біль, підвищує кров'яний тиск, а також викликає постійну ерекцію". Останнє твердження не підтверджене наукою. Утім, деякі побічні ефекти все ж зберігаються, але не залишаться назавжди.

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Дослідники вважають, що в австралійському супермаркеті виявили бразильського мандрівного павука (Phoneutria nigriventer). Його потужна отрута насправді викликає сильний біль і підвищує кров'яний тиск, а також викликає ерекцію. Однак немає жодних наукових свідчень про те, що ці ерекції коли-небудь були постійними.

Минулі дослідження отрути бразильського мандрівного павука, проведені на щурах, показали, що його укус спричиняє викид оксиду азоту в мозку. Ця хімічна речовина призводить до біохімічного каскаду, який закінчується виробленням ферменту, відомого як циклічний гуанозинмонофосфат (цГМФ). Вчені зазначають, що цей фермент призводить до розслаблення м'язів, що дає змогу до 10 разів більше крові приливати до паху.

Однак дослідники зазначають, що вже за кілька годин з'являється інша сполука, яка називається PDE-5, що розщеплює фермент, а відтак ерекція зникає.

Зазначимо, що вчених вельми зацікавила отрута бразильського мандрівного павука, оскільки її можна використати для створення нового препарату для лікування еректильної дисфункції, який працюватиме за зовсім іншим принципом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що одні з найбільших павуків у світі вкрай сором'язливі.