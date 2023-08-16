Чому ми ще не виявили інопланетян: названо нову причину і вона може здивувати

Вчені вважають, що насправді інопланетяни можуть жити по всій нашій галактиці, але ми їх не виявили через те, що ті так і не змогли розпалити вогонь. Як би це дивно не звучало, але цьому є пояснення.

Автори нової наукової статті, розміщеної на сервері препринтів arXiv, вважають, що одна з причин, через яку ми досі не виявили інопланетян, полягає в тому, що вони насправді перебувають на дуже низькому рівні технологічного розвитку, пише Metro.

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Вчені вважають, що насправді інопланетяни можуть жити по всій нашій галактиці, але ми їх не виявили через те, що ті так і не змогли розпалити вогонь. Як би це дивно не звучало, але цьому є пояснення.

За словами вчених, на планетах із низьким вмістом кисню не можна підтримувати процес горіння вогню. А "приручення" вогню вважається важливим етапом у подальшому розвитку людської цивілізації та її технологій.

Вважається, що стародавні люди навчилися контролювати вогонь приблизно 300-400 тисяч років тому. Це досягнення дало змогу людям навчитися плавити метали, що призвело до виникнення бронзового, а потім і залізного віку. Через кілька тисяч років це призвело до створення двигуна внутрішнього згоряння, який здійснив справжню технологічну революцію.

Згідно з дослідженням, якщо на якійсь планеті рівень кисню в атмосфері нижчий за 18%, то вогонь там горіти не може. Тобто, якщо тут навіть змогло з'явитися багатоклітинне життя, яке еволюціонувало в розумний вид, то ці інопланетяни ніколи не зможуть створити достатньо просунуті технології. Відповідно без цих технологій інопланетяни не зможуть відшукати нас, землян, а ми не можемо відшукати інопланетян за ознаками існування позаземних технологій.

Згідно з дослідженням, якщо на якійсь планеті рівень кисню в атмосфері нижчий за 18%, то вогонь там горіти не може Фото: The Conversation

Науковці вважають, що їхні висновки можуть бути вирішенням знаменитого парадоксу Фермі. Тобто це невідповідність між відсутністю доказів наявності високорозвиненого позаземного життя та вірогідністю його існування, враховуючи масштаби Всесвіту.

Але ще залишається відкритим питання, над яким ламають голову науковці, що стосується того, як саме з'являється атмосфера з киснем на інших планетах. Адже вона може бути наслідком як геологічних, так і біологічних процесів.

Учені вважають, що найкращою концентрацією кисню на іншій планеті, щоб це дало змогу еволюціонувати розумним видам, є діапазон від 18,5 до 21%. Якщо ж в атмосфері планети концентрація кисню буде вищою за 30%, то це призведе до зовсім іншої проблеми. У цьому випадку ймовірність появи пожеж планетарного масштабу стає дуже великою.

Знайти кисень на планетах поза Сонячною системою зараз вчені намагаються за допомогою космічного телескопа Вебб. З його допомогою можна не тільки виявити кисень, а й визначити його рівень.

Фокус уже писав про те, що перший контакт з інопланетянами для землян може закінчитися не так, як ми очікуємо. Це може бути не радісна зустріч, а навпаки жахлива подія, яка призведе до винищення людської цивілізації.