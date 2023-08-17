Смертельні пожежі на Гаваях: NASA показало вражаючі знімки з борту МКС (фото)

Сильно постраждале місто Лагайна на острові Мауї видно з висоти 417 км над Тихим океаном.

NASA показало знімок, зроблений камерами Міжнародної космічної станції (МКС) і на ньому видно гавайський острів Мауї після того, як тут спалахнули лісові пожежі. Фотографію було зроблено, коли космічна станція перебувала на висоті приблизно 417 км над Тихим океаном, пише Space.

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Станом на середу, 16 серпня, кількість загиблих унаслідок катастрофічних пожеж на Гаваях перевищила 100 осіб. Ця смертельна подія ще раз нагадує про те, які жахливі наслідки має зміна клімату.

У лівому нижньому кутку знімка видно прибережне місто Лахайна. Це один з найбільш постраждалих районів під час пожеж. Майже вся інфраструктура міста перетворилася на руїни, включно з монументальними будівлями, як-от історичною церквою Вайола, і дивами природи, як-от 150-річне баньянове дерево.

NASA показало знімок, зроблений камерами Міжнародної космічної станції і на ньому видно гавайський острів Мауї після того, як тут спалахнули лісові пожежі Фото: NASA

Крім камер МКС пожежі на Гаваях фіксували з космосу також супутник NASA Landsat 8 і супутник Європейського космічного агентства Sentinel-2. Обидва пролетіли над лісовими пожежами на Гаваях і також зробили знімки наслідків цих пожеж, які були названі найбільш смертоносними в історії американського штату.

Хоча конкретну причину лісових пожеж ще не оголошено, експерти почали вже оцінювати вплив деяких факторів. Найімовірнішою причиною появи таких пожеж називають зміну клімату на Землі.

Крім камер МКС пожежі на Гаваях фіксували з космосу також супутники. Тут показано місто Лахайна до і після пожежі Фото: NASA

У вівторок, 15 серпня, місцева влада оголосила, що пожежі здебільшого локалізовані. Наприклад, у місті Лахайна рівень локалізації становить 85%, а в інших регіонах — 100%. Однак, як зазначають офіційні особи, коли пожежу локалізовано на 100%, це не означає, що її загасили. Це означає, що пожежники повністю оточили полум'я периметром, усередині якого воно ще може горіти. Пожежа оголошується загашеною, коли пожежники вважають, що нічого не горить.

Тисячі жителів Гаваїв були змушені покинути свої домівки через стихійне лихо, і ще понад тисячу вважаються зниклими безвісти.

Фокус уже писав про цю пожежу на Гаваях, яка вважається найсмертоноснішою пожежею за 100 років. Пожежа на Гаваях є п'ятою за величиною смертоносною в історії США і найстрашнішою після пожежі Клоке 1918 року в Міннесоті.

Також Фокус писав про те, що величезна діра в озоновому шарі над Антарктидою відкрилася занадто рано. Вчені вважають, що винуватцем може бути найбільший у світі за останнє століття природний вибух, проте наслідки насторожують.