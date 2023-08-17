Напрочуд темна шкіра. Вчені виявили, що древня людина Етці мала насправді зовсім інший вигляд

Нещодавній генетичний аналіз відкрив нові подробиці про мумію Етці, знайдену у 1991 році в Альпах. Як з'ясувало це дослідження, доля чоловіка переплелася з долею ранніх фермерів Анатолії, Туреччина, які мігрували до цього місця.

Нове дослідження пролило світло на справжній вигляд та походження Тірольської льодової людини. Виявляється, Етці мав значно темніший колір шкіри, ніж вважалося раніше, а його голова, ймовірно, була без волосяного покриву, що можна пояснити проблемами та небезпеками в мідному віці, пише IFLScience.

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Перше розгадування геномного коду Етці у 2012 році виявило зв'язок між ним і степовими пастухами, народом, що походив зі Східної Європи і кочував у далеких краях. Однак нинішнє генетичне дослідження розвіює будь-які залишки цього спорідненого зв'язку. Навпаки, "незвично висока частка" генетичного матеріалу пов'язує Етці з ранніми анатолійськими фермерами. Попередні розбіжності можна пояснити забрудненням, спричиненим сучасною людською ДНК.

"Цей перший геном мав 8-відсоткове вливання генетичного матеріалу від сучасних людей. На противагу йому, новий геном має майже незначне забруднення", — стверджує професор Йоганнес Краузе, ключовий учасник дослідження з Інституту еволюційної антропології імені Макса Планка в Лейпцигу.

Це свіже бачення органічно вписується в загальну картину Європи мідного віку. Інтеграція західноєвропейських мисливців-збирачів із міграційним сплеском анатолійських фермерів, що стався приблизно 8 000 років тому, є основоположним епізодом. Наступна хвиля, що відбулася близько 4 900 років тому, відкрила шлях степовим пастухам зі Східної Європи, які поступово змішувалися з корінним населенням.

Одяг Етці (реконструкція) Фото: Вікіпедія

"Отже, Етці втілює архетипічну сутність своєї епохи, оскільки в його генетичній спадщині немає жодного сліду [східноєвропейських степових пастухів], — пояснив Краузе. — Переважна більшість європейців, які співіснували в епоху Етці, мали смаглявий колір обличчя, переплетений з яскраво вираженою анатолійською рисою предків".

Цікаво, що нещодавні дослідження припускають, що Етці мав дуже темний відтінок шкіри. Хоча історичні наративи документують наявність смаглявого кольору шкіри серед європейців того часу, дослідники стверджують, що Тірольська льодова людина демонструє найглибший приклад цієї риси, коли-небудь задокументований у давньоєвропейському зразку.

Попередні припущення полягали в тому, що мумія Етці втратила волосся протягом тисячоліть, але тепер цю теорію нівелює дослідженням, що свідчить про виражену схильність до облисіння за чоловічим типом. Його смерть у віці близько 45 років робить правдоподібним таке припущення.

Подальші генетичні дослідження дають змогу зазирнути вглиб потенційних схильностей до захворювань. Генетична тканина Етці передбачає підвищену схильність до ожиріння та діабету 2 типу. На щастя, обмеження його епохи вберегли його від спокус солодких газованих напоїв і кондитерських виробів. У поєднанні з його інтенсивними фізичними навантаженнями ці фактори, ймовірно, пом'якшили будь-який подальший вплив на здоров'я.

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