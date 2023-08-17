Незвичайна операція. Хірурги надрукували ніс на 3D-принтері та прикріпили його до руки пацієнтки (фото)

Мешканці Франції, яка втратила частину обличчя через рак, зробили рідкісну трансплантацію носа.

Майже 10 років пацієнтка, яка пережила рак, не виходила з дому, бо в неї було понівечене обличчя. Але французькі хірурги змогли провести унікальну операцію з трансплантації носа, пише ScienceAlert.

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Спеціально для відновлення звичайного вигляду обличчя вчені з Інституту раку Університету Тулузи, Франції, виготовили ніс за допомогою 3D-друку. Але кровоносні судини занадто маленькі, щоб їх можна було вплести в надруковану структуру. Щоб забезпечити кровопостачання нового носа, хірурги прикріпили його до передпліччя.

Два місяці пацієнтка жила з прикріпленим до руки штучним носом, після чого хірурги провели шестигодинну операцію з пересадки цього органу на обличчя. Під час операції вони акуратно з'єднували кровоносні судини із загальним кровотоком, щоб відновити перерване кровопостачання.

Після операції пацієнтка провела ще 9 днів у лікарні під наглядом лікарів і ще 3 тижні приймала антибіотики. У результаті обстеження хірурги з Університету Тулузи заявили, що пацієнтка почувається дуже добре.

Мешканці Франції, яка втратила частину обличчя через рак, зробили рідкісну трансплантацію носа Фото: ScienceAlert

Цю операцію провели ще наприкінці 2022 року і на той момент сама пацієнтка заявила, що вона приголомшена результатом і нарешті зможе вийти з дому після майже 10 років самітництва. Один із хірургів зважився на створення нового носа за допомогою 3D-друку після спілкування зі своїм колегою з Бельгії, який займався тестуванням біосинтетичних імплантатів.

Точна копія носа була надрукована з використанням гідроксиапатиту, природного мінералу, який допомагає формувати зуби і кістки. Потім з тіла пацієнтки взяли шкіру і хрящі, які використовувалися для створення деталей основи носа. Ну, а кровоносні судини на передпліччі дозволили новому органу стати схожим на звичайний ніс. Вчені повідомляли, що після операції пацієнтка стала відчувати запахи навіть краще, ніж раніше.

Хірурги у Франції тепер сподіваються використовувати революційну техніку для поліпшення імплантації інших частин тіла в майбутньому.

Фокус уже писав про те, що вчені змогли успішно пересадити модифіковані нирки людині. Зробивши сміливий стрибок на шляху до подолання гострої нестачі людських донорських нирок, вчені досягли важливої віхи в ксенотрансплантації, успішно пересадивши генетично модифіковані свинячі нирки пацієнту з мертвим мозком.

Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.