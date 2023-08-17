Несподіваний союзник у боротьбі з грипом. Названо овоч, який допоможе перемогти хворобу

Дослідники виявили, що цей продукт створює "бар'єр" у легенях і може допомогти в лікуванні нежитю, грипу та інших респіраторних захворювань.

Не секрет, що харчування надзвичайно важливе для підтримання нашого організму в тонусі, а тому настільки важливо харчуватися правильно. У новому дослідженні вчені виявили несподівану користь певних овочів, які насправді можуть допомогти впоратися із застудою, грипом та іншими респіраторними захворюваннями, пише Daily Mail.

За словами співавтора дослідження, імунолога доктора Андреаса Вака з Інституту Френсіса Кріка, коли люди хворі, вони з меншою ймовірністю дотримуватимуться здорової дієти. У результаті вони не споживають молекули з овочів, які буквально змушують нашу імунну систему працювати.

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Результати дослідження показують, що хрестоцвіті овочі, такі як броколі, білокачанна і брюссельська капуста, містять молекулу, що створює "бар'єр" у легенях. Вчені вважають, що це може допомогти організму в боротьбі з грипом, застудою та іншими респіраторними інфекціями.

За словами Вака, овочі родини хрестоцвітих необхідно включати до свого раціону незалежно від хвороби, проте ще куди важливіше продовжувати їсти їх, коли ви хворі.

У новому дослідженні вчені вивчили білок, званий арилуглеводневим рецептором (AHR). Результати свідчать про те, що природні молекули, які містяться в хрестоцвітних овочах, можуть активувати його, що запустить внутрішню ланцюгову реакцію.

Зазначимо, що вплив AHR на імунні клітини вже добре вивчений, проте нове дослідження також показало, що він відіграє важливу роль в ендотеліальних клітинах, що вистилають кровоносні судини в легенях. Наші легені мають захисний бар'єр, що складається з двох шарів: ендотеліальних та епітеліальних клітин. Обидва вони дозволяють кисню проникати всередину, проте стримують забруднення, віруси та бактерії.

Під час дослідження вчені провели низку лабораторних тестів на мишах і виявили, що AHR відіграє важливу роль у підтримці цього захисного бар'єра. Наприклад, у мишей із грипом було виявлено кров у повітряних просторах між легенями — вона просочилася через пошкоджений бар'єр. Однак вчені помітили, що AHR, мабуть, здатний відновлювати бар'єр, оскільки крові було значно менше, коли AHR був "над активований".

Результати дослідження свідчать про те, що миші з підвищеною активністю AHR не втрачали стільки ваги під час грипу. Ба більше, гризуни краще справлялися з бактеріальною інфекцією, отриманою разом із вірусом грипу.

За словами експерта з інфекцій та імунології Лондонського університету королеви Марії, яка не брала участі в дослідженні, докторки Клер Брук, результати нового дослідження виглядають дивовижними, адже вченим фактично вдалося відкрити новий спосіб підтримання і відновлення захисного бар'єра в легенях.

Дослідники вважають, що надалі ці дані можна використовувати для захисту легенів під час захворювання на грип та інші респіраторні захворювання. Причому існує ймовірність, що цього ефекту можна буде досягти лише за допомогою дієти. Утім, це ще належить перевірити в клінічних випробуваннях на людях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що знайшли ахіллесову п'яту грипу.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.