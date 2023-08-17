Скарбниця розкішних артефактів: польський археолог виявив тисячолітнє поховання готів (фото)

Поблизу села Стара Ржека виявили кладовище готичного походження, якому, за оцінками, близько 2 000 років.

Перша вилазка Олафа Попкевича виявила явні ознаки поховання, що спонукало до масштабного дослідження на площі 250 квадратних метрів на території ландшафтного парку Вда (Wdecki Park Krajobrazowy), розташованому в Куявсько-Поморському воєводстві Польщі. Результатом стало відкриття 50 давніх поховань, датованих 4 століттям нашої ери, що збігається з періодом проживання готів у цьому регіоні, пише HeritageDaily.

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Готи відіграли ключову роль в історичній картині, ознаменувавши занепад Західної Римської імперії та настання середньовічної епохи. Етимологічно ці люди називаються Gut-þiuda ("готський народ") або Gutans ("готи") готською мовою, а в літописах вони згадуються як гутони, ймовірно, ранні попередники готів, пов'язані з вельбаркською культурою. Записи вказують на їхню присутність вздовж нижньої течії Вісли в Польщі в 1 столітті нашої ери.

Археологи натрапили на кілька срібних намист, пару срібних фібул, намисто зі складних срібних намистин, орнаментальні прикраси з мотивом змії та напрочуд добре збережену поховальну урну Фото: Olaf Popkiewicz/Facebook

Теперішні розкопки виявили скарбницю розкішних поховальних артефактів, зокрема, кілька срібних намист, пару срібних фібул, намисто зі складних срібних намистин, орнаментальні прикраси з мотивом змії та напрочуд добре збережену поховальну урну.

Представник музею зазначив: "Ця колекція становить лише незначну частину загальної площі цього місця, яка, за нашими оцінками, перевищує 2,4 гектара. На жаль, умови, що впливають на значну частину поховань, вимагають термінових і ретельних розкопок, спрямованих на порятунок і збереження цієї безцінної археологічної місцевості".

У цьому контексті, попередні наукові дослідження в околицях виявили готичне поселення, розташоване неподалік від села Осіє. Примітно, що на цьому місці збереглося бездоганно неушкоджене просторове розташування артефактів, які датуються 4 століттям нашої ери.

Раніше Фокус писав про "фантастичний скарб": в Уельсі знайшли золоті монети віком понад 2 тис. років.