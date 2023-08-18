100-річну загадку розкрито. Стала відома справжня "особистість" зірки: це абсолютно новий вид (відео)

Астрономи виявили вмираючу зірку з найсильнішим магнітним полем і виявилося, що вона перетвориться на ще один загадковий об'єкт.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science, група вчених змогла з'ясувати, що з себе насправді представляє давно відома зірка, яка понад 100 років не давала спокою вченим. Астрономи виявили вперше такий тип зірок, пише ScienceAlert.

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Учені провели нове дослідження зірки під назвою HD 45166, яка розташована на відстані приблизно 3000 світлових років від Землі. Вона перебуває у складі подвійної зоряної системи і є зіркою Вольфа-Райє. Такі зірки характеризуються наявністю великої маси, дуже високої температури і дуже великої яскравості. Такі зірки перебувають на останній стадії своєї еволюції і поступово вмирають. У їхньому складі вже майже не залишилося водню, але зате вони мають багато гелію. При цьому зірки Вольфа-Райє випускають у космос дуже сильний зоряний вітер, тобто потік своєї плазми.

Раніше вчені припускали, що HD 45166 за масою приблизно в 4 рази більша за наше Сонце, і вона разом зі своїм компаньйоном, зіркою B-типу, і робить повний оберт навколо спільного центру мас усього за 1,6 земних дня.

Група вчених змогла з'ясувати, що з себе насправді представляє давно відома зірка, яка понад 100 років не давала спокою вченим. Астрономи виявили вперше такий тип зірок Фото: ScienceAlert

Але ця зірка втрачає набагато більше маси, віднесеної зоряним вітром, ніж всі інші зірки Вольфа-Райє і при цьому сам зоряний вітер має незвичайні властивості. Все це суперечить сучасним моделям еволюції таких зоряних систем. Тому автори дослідження провели нове спостереження за HD 45166, щоб нарешті розгадати давню загадку, яка стосується того, що ж із себе вона представляє насправді.

У результаті вони з'ясували, що HD 45166 має дуже потужне магнітне поле і незабаром перетвориться на таку зірку, як магнетар. За словами вчених, це перша з усіх відомих зірок Вольфа-Райє, яка є магнітною зіркою.

HD 45166 має дуже потужне магнітне поле і незабаром перетвориться на таку зірку, як магнетар Фото: ScienceAlert

Як виявилося, HD 45166 має напруженість магнітного поля, що дорівнює 43 000 Гс, а це найсильніше магнітне поле в зірки з великою масою. Також вчені дізналися, що насправді вона за масою всього в 2 рази більша за Сонце, а дві зірки роблять повний оборот навколо загального центру мас не за 1,6 дня, а за цілих 8200 днів.

Відомо, що зірки Вольфа-Райє втрачають масу дуже швидко і потім вибухають надновою. У результаті виникає нейтронна зірка. А магнетари, про які було сказано вище, є одним із типів нейтронних зірок, які мають дуже потужні магнітні поля. Такі поля у квадрильйон разів сильніші, ніж у Землі.

Антмація, що показує зірку HD 45166

Учені поки що не знають, яким чином відбулася еволюція HD 45166, завдяки якій вона набула такого потужного магнітного поля, а отже незабаром стане магнетаром. Поняття скоро за космічними мірками — це кілька мільйонів років. Вчені припускають, що майбутній магнетар матиме напруженість магнітного поля еквівалентну 100 трильйонам Гс.

Вчені виявили абсолютно новий тип космічних об'єктів і це дослідження дає можливість краще зрозуміти процес утворення магнетарів, а також поліпшити розуміння еволюції зірок Вольфа-Райє. Астрономи мають намір знайти подібні магнітні зірки і в інших куточках Всесвіту, щоб зрозуміти наскільки вони поширені.

Згідно з теорією відносності Ейнштейна, жоден об'єкт у Всесвіті не зможе досягти швидкості світла, а вже тим більше подолати її. Але деякі фізики вважають, що цю проблему можна вирішити, що дасть змогу здійснювати подорожі крізь космос на космічних кораблях. Про це докладно вже писав Фокус.