Недалеко до марсіанської мови. Вчені стали свідками народження нового акценту в Антарктиді

У віддалених ландшафтах Антарктиди розгортається дивовижний лінгвістичний експеримент, під час якого вчені в умовах ізоляції досліджують еволюцію акцентів.

У холодних просторах Антарктиди, де тимчасова спільнота науковців та допоміжного персоналу проживає на ротаційній основі, виникло дивовижне явище — зародження спільного акценту серед цих постійно мінливих мешканців. Хоча в Антарктиді немає корінного населення і постійних мешканців, її сезонна популяція науковців, яка зростає до 5 000 влітку і зменшується до 1 000 в суворі зимові місяці, стала мимовільною лабораторією для дослідження певних аспектів людської поведінки, культури та соціолінгвістики, пише IFLScience.

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У 2019 році група дослідників з Мюнхенського університету Людвіга Максиміліана провела фонетичне дослідження еволюції акценту серед невеликої когорти "зимівників" з Британської антарктичної служби. Вісім осіб з південної та північної Англії, одна людина з північного заходу США, ще одна з Німеччини та мешканець Ісландії — учасники дослідження представили незвичайний зріз лінгвістичних фонів.

Вчені ретельно задокументували мовленнєві патерни своїх піддослідних, записавши їхні голоси на початку дослідження, а згодом здійснивши чотири додаткові записи з інтервалом приблизно в шість тижнів.

Ізольоване та взаємозалежне середовище, в якому жили зимівники, сприяло тісній взаємодії та обмеженню зовнішньої комунікації, що дозволило дослідникам розгледіти тонкі, але помітні зміни в їхніх акцентах протягом усього часу перебування в Антарктиді.

Серед акцентних зрушень, що спостерігалися насамперед, було подовження голосних звуків у мовленні зимівників. Крім того, в групі відбулася інноваційна лінгвістична трансформація. Під кінець перебування в Антарктиді мешканці змінили вимову звука "о", подібно до того, як він вимовляється в таких словах, як "потік" і "дискотека", перемістивши артикуляцію з передньої частини рота, а не з задньої частини горла.

Ці зміни, хоч і мають певні нюанси, виявилися достатньо вимірюваними за допомогою акустичного аналізу і навіть передбачуваними за допомогою комп'ютерного моделювання.

Професор Джонатан Гаррінґтон, фахівець з фонетики та обробки мовлення в Мюнхенському університеті Людвіга Максиміліана, висвітлив результати дослідження, заявивши: "Антарктичний акцент не одразу відчутний, але його можна виміряти акустично".

Він пояснив: "Він поєднує в собі певні риси початкових розмовних акцентів зимівників з елементами винахідництва. Його стадія розвитку значно нижча, ніж у традиційних англійських акцентів, що пояснюється коротким періодом еволюції та обмеженою групою носіїв".

У цьому дослідженні очевидна ключова роль згуртованого співіснування та усамітнення в каталізації швидкої появи нового акценту. Дослідження також припускає, що різноманітні мешканці Антарктиди, кожен з яких прибув зі своїм унікальним регіональним акцентом, мимоволі впливали на мову і поведінку один одного.

Це явище перегукується з історичною траєкторією, що призвела до урізноманітнення акцентів, як-от трансформація британського варіанту англійської мови в американський, хоча й у значно стислому масштабі.

Результати спонукають до роздумів про потенційну появу нових акцентів у відповідь на нові соціальні середовища. Заманливою перспективою є можливий розвиток марсіанського акценту, якщо люди прилетять на Червону планету.

Як зазначив професор Гаррінґтон, "дослідження показує, що ізоляція групи людей неминуче призведе до зародження нового розмовного акценту, риси якого формуватимуться переважно під впливом злиття акцентів носіїв мови". Він припустив: "Якщо астронавти відправляться в місію на Марс, ми очікуємо на схожу еволюцію".

Якщо людство зможе перетнути небесні простори і заснувати колонію на Марсі, то близькість та ізоляція, характерні для такого завдання, можуть швидко породити виразний марсіанський акцент.

З плином поколінь цей новий акцент може суттєво відрізнятися від земного. Протягом століть може виникнути абсолютно нова марсіанська мова, що свідчитиме про глибокий вплив ізольованого спільного існування на еволюцію людської комунікації.

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