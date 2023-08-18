Парадокс океану. На канадські пляжі викидається рекордна кількість білих акул, і це добре

Тільки за останній рік кількість найгрізніших хижаків в океані, викинутих на берег Канади, суттєво зросла. Але дослідники не вважають це проблемою.

7 серпня відвідувач пляжу на острові Принца Едуарда натрапив на викинуту на берег Грінвіч-Біч, вздовж затоки Святого Лаврентія, велику білу акулу. Очевидець повідомив, що тіло хижака досягало завдовжки близько 2,7 метра, пише Live Science.

Дослідники зазначають, що ця особина стала четвертою великою білою акулою, викинутою на берег атлантичного узбережжя Канади за останній рік. Про це свідчать дані Товариства боротьби з морськими тваринами (MARS). За словами директора MARS Тоні Віммера, за попередні два десятиліття вчені у середньому спостерігали лише 1-2 випадки щороку.

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Це може здатися дивним, проте вчені вважають, що ці події насправді можуть бути гарною новиною. Річ у тому, що надлишок недавніх викинутих на берег великих білих акул може бути свідченням того, що популяція цього виду, що зникає, насправді зростає. Віммер зазначає, що з жовтня минулого року вони з колегами зафіксували чотири особини, які були викинуті на берег Нової Шотландії, Нью-Брансуїка та острова Едуарда.

Віммер також зазначив, що всі випадки були розосереджені вздовж атлантичного регіону Канади. Дослідники також виявили, що три особини з чотирьох були молодими, а одна — дорослою. Тіло останньої, викинутої на берег акули, вчені доставили на розтин, але не змогли виявити ознак травм.

Дослідники зазначають, що цей сплеск може бути пов'язаний з тим, що люди стали частіше повідомляти про викинутих на берег акул. Втім, дослідники все ж сподіваються, що це ознака того, що канадська популяція великих білих акул зростає, хоча явних ознак все ж не спостерігається.

Зазначимо, що великі білі акули в Атлантиці занесені до списку тих, хто "під загрозою зникнення". Статистика свідчить, що з 1960-х років популяція північно-західної Атлантики скоротилася на рекордні 70%.

Раніше Фокус писав про переполох в Айдахо: на березі річки знайдено акулу з гострими зубами, якій тут не місце.