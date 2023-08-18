Пірат, який тримав у страху всю Європу. Вчені розкрили правду про адмірала Османської імперії

Хайр ад-Дін Барбаросса (Рудобородий) став видатною постаттю в морській історії, здобувши славу грізного пірата 16-го століття. Його історія розгорталася на тлі стратегічних маневрів і територіальних змін.

Хайр ад-Дін народився на грецькому острові Лесбос приблизно у 1478 році й мав трьох рідних братів. При народженні він отримав ім'я Хизир, а згодом став відомий як Хайр ад-Дін. Разом з братами вони завоювали Алжир і підпорядкували його османам, щоб захиститися від іспанців. Однак у 1518 році іспанці взяли в облогу місто Тлемсен, поблизу Алжиру. Під час битви за місто загинули всі брати Барбаросси, пише Ancient Origins.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Після цього Хайр ад-Дін став правителем Алжиру, та продовжував служити Османській імперії. Також він успадкував прізвище брата, Барбаросса, та велику піратську флотилію, яка загалом налічувала близько тисячі піратів.

У 1520 році смерть османського султана Селіма І привела до влади Сулеймана Пишного, який пообіцяв Хайр ад-Діну захист від іспанських вторгнень в обмін на послуги піратського флоту. Це стало каталізатором невпинних набігів на французькі та іспанські прибережні території.

Вторгнення Хайр ад-Діна призвели до появи ворогів. У 1531 році він здобув перемогу над Андреа Доріа, шанованим генуезьким адміралом, який командував грізною армадою з 40 галер. Ця перемога забезпечила корсару вдячність Сулеймана.

Наступного року, коли Барбаросса був у військовій експедиції до габсбурзької Австрії, Доріа захопив кілька міст на узбережжі материкової Греції. Хоча османи успішно відбили ці міста, саме тоді султан усвідомив важливість наявності сильного флоту для захисту інтересів Османської імперії в Середземному морі від досвідчених моряків Європи, включаючи генуезців і венеціанців. У результаті Рудобородого викликали в Константинополь і призначили адміралом османського флоту.

Битва при Превезі у вересні 1538 року була історичною морською битвою між османським та західнохристиянським флотом Фото: Actia Nicopolis Foundation / CC BY 4.0

Сила духу Хайр ад-Діна перевірена на міцність у 1538 році, коли утворилася Священна ліга на чолі з Андреа Доріа, яка прагнула протистояти османському пануванню в морі. Кульмінацією протистояння стала битва при Превезі, яка забезпечила османське військово-морське панування у східному Середземномор'ї аж до битви при Лепанто в 1571 році.

Відданий Османській імперії, Хайр ад-Дін відкинув пропозиції Карла V, коли той намагався підкупити пірата та перетягнути на свій бік. Його кампанії тривали, поступово спричиняючи стратегічні зміни між деякими територіями, кульмінацією яких стала сплата данини, щоб уникнути його вторгнень. На етапі османсько-французької співпраці Барбаросса опинився в авангарді захисту південної Франції від іспанського наступу.

У 1544 році між Османською та Іспанською державами уклали перемир'я, яке призупинило конфлікт. Наступного року оголосили про відхід корсара у відставку на віллу на північному березі Босфору. Його спадщина залишилася в мемуарах, які закарбували його історію в анналах часу. У 1546 році його життєвий шлях завершився, і він знайшов своє місце спочинку на березі Босфору.

Раніше Фокус писав, як одного разу Юлій Цезар потрапив у полон до піратів та згодом помстився за це.