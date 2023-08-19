Першопричина хвороби залишалася загадкою: чоловік жив з паразитами 5 років

Нещодавно 62-річний чоловік звернувся до медичного закладу зі скаргами на подразнення в горлі. Дослідження показало, що збудником захворювання є одноклітинний паразит, який, ймовірно, мешкав в організмі чоловіка протягом п'яти років.

Пацієнт не мав в анамнезі нещодавніх подорожей або близького контакту з хворими людьми, попри постійний двотижневий біль у центральній повздовжній осі горла. Візуальний огляд горла виявив випинання, що прикрашали поверхню слизової оболонки і супроводжувалися в'язким слизом охристого кольору, а також виразку на язичку — анатомічній структурі, що звисає в задній частині ротової порожнини, пише Live Science.

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Початкове лікування, що включало курс антибіотиків та протигрибкових препаратів, виявилося неефективним, і протягом наступних двох тижнів симптоми лише посилилися.

Намагаючись визначити етіологію інфекції, лікарі взяли у пацієнта аналізи на COVID-19, інфекційний мононуклеоз та стрептокок групи А, збудник стрептококового фарингіту. Всі діагностичні дослідження дали негативні результати. Згодом з горла взяли зразок тканини, який показав велику кількість імунних клітин, що нібито борються з інфекціями.

Однак першопричина недуги залишалася загадкою. Попри численні спроби лікування антибіотиками, протигрибковими препаратами, антацидами та кортикостероїдами, полегшення симптомів не наставало.

Зрештою, вичерпне вивчення історії хвороби пацієнта та ретельне дослідження біопсії його виразки дозволило виявити основну етіологію його нездужання. За п'ять років до цього він вирушив у подорож до Гайани, південноамериканської країни, після чого звернувся до лікаря з приводу численних дрібних вузликів, що з'явилися під шкірою на шиї.

Паралельно з цим з'явився і більший вузол, діаметром приблизно 4 сантиметри, що свідчило про глибоку шкірну інфекцію. На цьому етапі лабораторні аналізи дали негативні результати на патогенні грибки та бактерії. Через недостатню ефективність антибіотикотерапії провели хірургічне видалення найбільших вузлів, а менші вузли розсмокталися.

Проте, з часом на язичку чоловіка з'явилася загадкова виразка, а подальші медичні дослідження висвітлили як її збудника, так і ймовірну етіологію попередніх вузликів. Цей патогенний паразит ідентифікований як Leishmania braziliensis, вид одноклітинних паразитів, що спричиняє захворювання, яке називається лейшманіоз.

Передача L. braziliensis людині відбувається переважно через укуси піщаних мух, які є переносниками паразита. Найпоширеніший варіант лейшманіозу, який називається шкірним лейшманіозом, спричиняє ураження шкіри, які зазвичай проявляються через кілька тижнів або місяців після першого укусу піщаної мухи, хоча в рідкісних випадках цей інтервал може тривати роками.

Виразки, часто безболісні, зазвичай загоюються самостійно, хоча їх персистенція може тривати від місяців до років, іноді залишаючи після себе залишкові рубці. У деяких видів Leishmania існує ймовірність метастазування в інші ділянки тіла, якщо шкірну інфекцію не лікувати.

У випадку з цим чоловіком хвороба почалася зі шкірного лейшманіозу, кульмінацією якого став розвиток вузликів на шиї. Згодом інфекція поширилася зі шкірних покривів на слизові оболонки ротової порожнини та горла, що призвело до появи симптомів, визнаних як слизовий лейшманіоз.

Клінічна картина цього стану часто з'являється через роки або десятиліття після початкових шкірних проявів, особливо якщо початкові ураження були або неправильно проліковані, або залишені без лікування.

Лікарі призначили пацієнтці терапевтичну схему, що включала місячний прийом специфічного для лейшманіозу препарату мілтефозину. Врешті-решт, це втручання сприяло повному усуненню ураження слизової оболонки та супутніх симптомів, що підтверджується авторами комплексного звіту про випадок.

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Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.