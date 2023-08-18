Нас усіх надули. Окуляри, що блокують синє світло, насправді не працюють — доведено вченими

Останні трохи понад 20 років більшість людей вірили, що спеціальні окуляри допоможуть захистити очі від впливу екранів, але останні дослідження показали, що це не так.

У сучасному світі безліч людей проводять більшу частину часу за моніторами комп'ютерів, телефонів або телевізорів. Будь то відпочинок, робота чи навчання кількість нашого екранного часу зашкалює. На початку 2000-х з'явилися рекомендовані оптиками фільтри синього світла, які нібито мали захистити очі від впливу екрана, пише Science Focus.

Таким чином багато хто, хто змушений проводити за екранами велику кількість годин, покладалися на фільтр, що блокує синє світло, як захист для очей. Однак нещодавно вчені виявили, що останні 20 років людство перебувало в омані — окуляри, що блокують синє світло, нездатні захистити наш зір.

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Синє світло є важливою частиною спектра видимого світла, але воно також випромінюється штучними джерелами, наприклад, телефонами та комп'ютерами. У 2000-х маркетингові заяви припускали, що ці фільтри здатні зменшити навантаження на очі, а також запобігти порушенням сну, спричиненим надмірним впливом синього світла.

У новому дослідженні Вчені з Університету Мельбурна (Австралія), Лондонського університету та Університету Монаш (Австралія) розглянули 17 різних контрольних випробувань, щоб зрозуміти, чи справді ці фільтри справляють якийсь позитивний вплив на здоров'я людини.

У результаті команда виявила, що фільтри, які поглинають синє світло, насправді не здатні знизити напругу наших очей і вже точно не впливають на якість сну, яка може страждати від синього світла. Принаймні, цього не спостерігається в короткостроковій перспективі. Ба більше, вчені не знайшли підтверджень того, що ці фільтри здатні захистити сітківку очей від пошкоджень.

За словами професора Ендрю Пшибильського з Оксфордського університету, який не брав участі в огляді, результати цього дослідження виявилися досить "руйнівними". По суті, результати дають змогу суспільству зробити паузу і замислитися над питанням, що вони мають змінити у своїй поведінці.

Учені зазначають, що кількість світла, які наші очі отримують від екранів, насправді становить близько однієї тисячної того, що виходить від природного денного світла. При цьому лінзи блокують лише 10-25% синього світла. За словами першого автора дослідження, доктора Суміра Сінгха, для того, щоб фільтри проти синього світла насправді працювали, вони, вочевидь, повинні мати бурштиновий відтінок.

Утім, дослідники зазначають, що в огляді було розглянуто тільки короткостроковий вплив фільтрів проти синього світла — від 1 дня до 5 тижнів — знадобляться додаткові дослідження, щоб перевірити, який ефект мають лінзи в довгостроковій перспективі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як екрани телефонів і комп'ютерів псують наш зір.

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