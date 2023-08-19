Ніфми та священне місце. Археологи в Болгарії знайшли незвичайний храм (фото)

Нещодавні археологічні дослідження на ділянці Перперікон, поблизу міста Карджалі, відкрили гідрологічне святилище, назване німфеєм. Цей комплекс датується 2-3 століттями.

Археологічний комплекс Перперікон, який є однією з найдавніших мегалітичних споруд, вважався лише водосховищем. Однак сучасні розкопки відкрили непередбачений вимір — святилище, прикрашене витонченою стіною і величними колонами, що походять з епохи Стародавнього Риму, пише Arkeonews.

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Професор Микола Овчаров, болгарський археолог та керівник розкопок, наголосив, що саме ця ділянка Перперікону раніше була відома лише як водосховище місткістю майже пів мільйона літрів питної води, глибина якого сягала близько 5 метрів.

Відкриття водяного храму стало можливим завдяки нещодавнім знахідкам, зробленим під час реставраційних робіт, що тривають на цьому місці. Між цим водосховищем і водосховищем, розташованим на Акрополі, виникла контрастна особливість: якщо останнє повністю висічене в скелястій місцевості, то перше мало чітку конфігурацію — воно оточене скелею з трьох боків, а його східний фасад прикрашений тонко обробленою квадратною стіною.

Ця архітектурна деталь, як виявилося, була фронтальною частиною святилища. Розкопки також виявили залишки карнизів, основ колон, п'єдесталів і, можливо, навіть статуй, як з'ясував професор Овчаров.

Професор Микола Овчаров, болгарський археолог та керівник розкопок, наголосив, що саме ця ділянка Перперікону, раніше була відома лише як водосховище місткістю майже пів мільйона літрів питної води, глибина якого сягала близько 5 метрів Фото: BTA

Дослідники наголосили на історичному значенні міських німфей, особливо під час облог, зазначивши, що аналогічні зразки були присутні в Малій Азії, в той час як порівняно рідкісні артефакти, присвячені шануванню та уособленню води, задокументовані в Болгарії.

Ретельні археологічні дослідження на території Перперікону тривають вже протягом двох років та забезпечується лише за кошти меценатства муніципалітету Крджалі, оскільки державного фінансування нема. Заплановано, що дослідження триватимуть до середини вересня.

Раніше Фокус писав про рідкісні знахідки з Карфагена. Археологи виявили золоті монети, яким майже 3 тис. років.