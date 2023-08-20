Знаменита Зона 51: цей об'єкт насправді не той, яким його вважають деякі люди (фото)

Зону 51 у США часто пов'язують із випробуваннями позаземних технологій і з появою НЛО, і це не дивно, адже це суворо засекречений військовий об'єкт.

Знаменита Зона 51, яку деякі прихильники теорії змови пов'язують із появою НЛО і випробуванням позаземних технологій, є одним із найсекретніших військових об'єктів у США. Тільки 10 років тому уряд цієї країни офіційно визнав її існування. Але досі деякі люди вважають, що уряд приховує від громадськості той факт, що інопланетяни відвідували Землю і їхні технології активно використовують. Крістофер Ніколс з Університету штату Огайо, США, пояснює з чим це пов'язано і чи є там інопланетні технології, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Я впевнений, що Зона 51 жодним чином не пов'язана з прибульцями з космосу. Ці чутки і подальші теорії змови з'явилися внаслідок випробувань трохи незвичайних літаків. Але це земні технології", — каже Ніколс.

Секретний військовий об'єкт під назвою Зона 51 розташований у штаті Невада за 161 км від Лас-Вегаса. Він розташований на території випробувального і тренувального полігону ВПС США, що охороняється. Саме тут на початку Холодної війни проводилися випробування нових секретних літаків.

Секретний військовий об'єкт під назвою Зона 51 розташований у штаті Невада за 161 км від Лас-Вегаса Фото: long-covid

"У 50-роки США та СРСР розробляли нові технології, щоб отримати військову перевагу, і всі вони трималися в секреті. Одна з таких технологічних розробок стосувалася створення новітніх літаків-розвідників, які могли б ефективно шпигувати за ворогом", — каже Ніколс.

Одним із таких нових літаків був U-2. Він міг літати вище, ніж інші літаки, і був створений для польоту над цілями по всьому світу, щоб робити фотографії з високою роздільною здатністю. У 1955 році спеціально Зону 51 обрали для проведення випробувань нового літака через її віддаленість, адже в такий спосіб усе можна було зберегти в секреті.

Літак U-2 Фото: Wikipedia

Ще одним секретним літаком-розвідником був А-12, перший політ якого відбувся 1962 року.

"У цього літака був опуклий дископодібний центр для додаткового палива. Його форма і блискучий титановий корпус цілком могли бути причиною появи повідомлень про те, що деякі люди бачили в небі сферичні космічні кораблі або літаючі тарілки", — каже Ніколс.

Літак A-12 Фото: Wikipedia

Третім літаком, що має незвичайну форму, став винищувач-невидимка F-117, випробування якого в Зоні 51 вперше відбулося 1981 року.

"У 50-ті та 60-ті роки минулого століття в пресі з'явилося багато повідомлень про літаючі тарілки, які, як вважалося, належать інопланетянам. Це привернуло особливу увагу до Зони 51. Теорії змови, які стосувалися НЛО, з'явилися через секретність цього об'єкта, а також через те, що люди раніше не бачили літаків із незвичайними формами", — каже Ніколс.

Літак F-117 Фото: Wikipedia

Майже 70 років США приховували існування Зони 51, і це призвело до чуток про те, що тут знаходиться корабель інопланетян, який розбився, і уряд активно використовує позаземні технології. Деякі люди вірили і вірять досі, що навіть справжні інопланетяни працюють у цьому секретному об'єкті. Ці чутки підігрівали і численні повідомлення про катастрофу НЛО в цьому районі.

"Багато повідомлень про спостереження НЛО майже точно збігаються з датами і часом польотів засекречених експериментальних літаків. Тому немає жодних підстав думати, що в Зоні 51 відбувається щось незвичайне", — каже Ніколс.

Фокус уже писав про те, що вчені запропонували нову версію того, чому люди досі так і не знайшли ознак існування позаземного розуму. Теорія дещо незвична, але підкріплена науковими доводами.