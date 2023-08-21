Японські астрономи чекають на перше повідомлення від інопланетян з околиць Альтаїра: у чому суть

Учені сподіваються отримати відповідь на своє повідомлення від потенційної розумної цивілізації, яке було відправлено 40 років тому в район зірки Альтаїр.

Зірка Альтаїр розташована на відстані приблизно 16,7 світлових років від нас і навколо неї можуть обертатися населені планети з розумними інопланетянами, вважають японські вчені. Тому вони очікують, що настав той час, коли можна отримати повідомлення від представників позаземного розуму у відповідь на сигнал, відправлений 40 років тому, пише The Asahi Shimbun.

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Ще в серпні 1983 року в околиці Альтаїра японські вчені відправили повідомлення, що складається з 13 зображень. На цих малюнках показано життя на Землі і те, який вигляд мають люди.

Японські вчені вважають, що навколо Альтаїра можуть обертатися населені розумними інопланетянами планети. Тому через 40 років можна очікувати того, що радіосигнал не тільки досяг такої планети, а й потенційні інопланетяни вже надіслали на Землю відповідь.

Ще в серпні 1983 року в околиці Альтаїра японські вчені відправили повідомлення, що складається з 13 зображень Фото: The Asahi Shimbun

Тому вчені з Університету Хіого направлять антену діаметром 64 метри на Альтаїр, сподіваючись отримати сигнал від позаземної цивілізації. Ця антена розташована в Центрі далекого космосу Усуда, який є об'єктом Японського агентства аерокосмічних досліджень і розташований він у Саку, префектура Нагано. Вчені чекатимуть на сигнал від інопланетян протягом однієї години починаючи з 22.00 за місцевим часом 22 серпня.

Фокус уже писав про те, що знаменита Зона 51 у США насправді є не тим об'єктом, яким його вважають деякі люди. Зону 51 у США часто пов'язують з випробуваннями позаземних технологій і з появою НЛО і це не дивно, адже це суворо засекречений військовий об'єкт.

Також Фокус писав про те, що причина, через яку люди досі не виявили позаземні цивілізації, може полягати в тому, що представники позаземних видів просто не здатні обробити наші сигнали. І вже тим більше не можуть надіслати свої повідомлення на Землю.

Нагадуємо, що деякі вчені вважають, що перший контакт із позаземною цивілізацією може бути дуже небезпечним для землян. Річ у тім, що інопланетяни можуть поставитися до нас так само, як ставилися до місцевих жителів Америки європейські колонізатори, як уже писав Фокус.