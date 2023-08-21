Перше випробування на людях: кишкові черв'яки-паразити успішно запобігають діабету 2 типу (фото)

Вчені вважають, що результати дослідження допоможуть боротися з багатьма хронічними хворобами людини.

Можливо для деяких людей усвідомлення того, що у них в кишечнику живуть паразитичні черв'яки, відомі як анкілостоми, не буде найприємнішою новиною, але вчені вважають, що їх можна використовувати для лікування хвороб у людей. Зокрема, як показало перше у світі випробування на людях, ці черви допомагають запобігти появі діабету 2 типу, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Результати першого у світі випробування на людях з використанням анкілостом були опубліковані у виданні Nature Communications. Як показали результати, особливо успішно кишкові черв'яки можуть допомогти в боротьбі з діабетом 2 типу.

За словами вчених, усі учасники дворічного дослідження мали ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету 2 типу. У результаті лікування за допомогою анкілостом усі пацієнти отримали значні метаболічні переваги. Як виявилося, використання невеликої кількості цих паразитичних черв'яків має багато переваг для здоров'я людини.

Вчені спеціально виростили в лабораторії паразитів виду Necator americanus, щоб використовувати їх для лікування хронічних хвороб, таких як подразнене захворювання кишківника і глютенова хвороба.

За словами авторів дослідження, метаболічні захворювання характеризуються запальними імунними реакціями та зміненим мікробіомом кишківника. Але попередні дослідження показали, що анкілостоми викликають у тварин протизапальну реакцію, щоб захистити себе.

Учені спеціально виростили в лабораторії паразитів виду Necator americanus Фото: New Atlas

Ці крихітні кишкові черв'яки можуть жити протягом десяти років, але вони не розмножуються в організмі, а за хорошої гігієни ризик передачі цих черв'яків дуже низький. Як показали результати випробування, рівень резистентності до інсуліну в учасників значно знизився, що призвело до відновлення показника до нормального рівня.

"У людей значно покращилася чутливість до інсуліну і це дуже важливий результат", — кажуть учені.

За словами авторів дослідження, результати випробування засвідчили, що зараження живими анкілостомами безпечне і, мабуть, чинить певний благотворний вплив на метаболічне здоров'я людей. Вчені вважають, що можна створити пігулки на основі паразитичних черв'яків, що позбавить від необхідності переносити зараження ними.

Фокус уже писав про те, що дослідники виявили загадкову роль черепа у здоров'ї нашого мозку. Вчені зазначають, що раніше не знали про цю складну і дивовижну здатність клітин кісткового мозку в черепі.

Також Фокус писав про те, що депресія має один маловивчений симптом. Якщо людина в депресії, то вона має почуватися сумною або пригніченою, але це не єдині симптоми цієї хвороби.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.