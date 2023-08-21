Мужність та спідниці: що відомо про символ воїнів зі Стародавньої Греції

Поняття маскулінності викликає в уяві образи грізних воїнів та безстрашних гладіаторів. Проте історія часто дивує нас і одне з найнезвичайніших відкриттів про маскулінність походить зі Стародавньої Греції.

В літописах Стародавньої Греції, особливо в архаїчну та класичну епохи (близько 800-323 рр. до н. е.), спідниці були невіддільним елементом традиційного грецького вбрання, притаманного обом статям. Чоловіки також прийняли цю тенденцію, одягаючи хітон — скромне вбрання, схоже на спідницю до колін, виготовлене з прямокутного шматка тканини, закріпленого шпильками або ґудзиками. Хітон доповнювала гематія — широка шаль, накинута на хітон, пише Ancient Origins.

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Легендарні спартанці, відомі своєю військовою доблестю, вдягали коротку вовняну спідницю, підперезану на талії. У виборі цього вбрання поєдналися прагматизм і символізм. Періскеліс, забезпечуючи безперешкодну рухливість на полі бою, надавав спартанським воїнам стратегічну перевагу. Крім того, вибір носити спідниці посилив їхню відданість військовому стилю життя та відмову від розкоші, відповідаючи духу воїнів.

Культова "тога", що часто асоціюється з римлянами, теж привертає увагу. Хоча греки не зовсім прийняли тогу, її вплив можна простежити до грецького гіматію, одягу, який носили через ліве плече. Цікавим є те, що в грецьких містах-державах, особливо в Афінах, те, як ви носили гіматій, могло посилати сильні соціальні та політичні сигнали.

З плином часу мода почала рухатися непередбачуваними траєкторіями. Колись маскулінні спідниці Стародавньої Греції врешті-решт поступилися місцем штанам — еволюція, каталізована зовнішніми культурними впливами та практичністю, пов'язаною з кінною їздою. А проте рудименти прадавньої тенденції збереглися, що проявляється в шотландському кілті та японській хакамі.

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