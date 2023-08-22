Частина абатства: під час будівництва басейну в Британії знайшли середньовічні артефакти

Під час будівництва басейну в Кенілворті, Британії, виявили численні середньовічні артефакти. Вчені знайшли фрагменти кераміки та залишки щонайменше п'яти споруд, деякі з яких датуються 13-м століттям.

Нещодавно під час будівництва басейну фахівці натрапили на несподівані знахідки, що змусили припинити заплановані роботи. Виявлені руїни споруд, переплетені зі спадщиною Кенілвортського абатства, наштовхнули науковців на гіпотезу, що найдавніша з них могла слугувати кухнею або житлом для гостей, пише BBC New.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Член районної ради Уоріка Джим Сіннотт натякнув на потенційні фінансові витрати, які ці історичні знахідки можуть внести до проєкту з будівництва басейну.

"Ми хочемо дбати про нашу спадщину, ми хочемо дбати про ці середньовічні знахідки, і ми повинні їх захистити, — сказав Сіннот. — Величезні масштаби проєкту передбачають повне перероблення фундаменту нової будівлі, щоб ми могли якнайкраще захистити те, що знайдено під ним".

З метою забезпечення прозорості та залучення громадськості, пан Сіннот повідомив про намір ради якнайшвидше організувати громадські збори для місцевих мешканців.

Раніше Фокус писав про незвичайний храм, який археологи виявили в Болгарії.