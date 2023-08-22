Клин клином вибивається. Названо ефективний спосіб, який допоможе охолодитися під час спеки

Дослідники розповіли, чи може гаряче пиття насправді допомогти охолодитися та в яких випадках це може спрацювати.

Це може здатися нелогічним — у нестерпно спекотний день останнє, про що вам хочеться думати, це чашка чаю, що парує. Коли температура за вікном підвищується, багато хто з нас потягнеться до крижаних напоїв, щоб охолонути. Однак є люди, які йдуть ставити чайник, і щось у цьому є, пише Live Science.

Наприклад, у Бангладеш, Індії, Японії та Саудівській Аравії в найспекотніший день місцеві воліють випити гарячий чай, а не холодний напій. Ба більше, у традиційній китайській медицині вважається, що певні чаї мають охолоджувальні властивості, навіть якщо ви вживаєте їх гарячими. Але чи можуть гарячі напої насправді допомогти остудитися в спекотний день?

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За словами професора фармакології Королівського коледжу Лондона, який вивчає терморегуляцію, Пітера МакНотона, гарячі напої насправді можуть охолодити людину. Це здається абсурдом, але гаряче пиття насправді знижує температуру. Річ у тім, що від напою з температурою, вищою за температуру вашого тіла, від самого початку дійсно стає спекотніше. Однак люди, як і будь-які інші теплокровні тварини, постійно пристосовуються до підтримання постійної внутрішньої температури. У результаті гарячі напої активують у наших нервах рецептор (TRPV1), який повідомляє тілу, що йому необхідно охолонути, — у відповідь ми пітніємо. До речі, за таким же принципом працює й гострий перець чилі.

Піт, що накопичується на шкірі, може бути вельми неприємним, проте він випаровується, забираючи із собою тепло. Фактично життя людини залежить від потовиділення — саме воно дає змогу вижити за найвищих температур, принаймні в суху спеку. На жаль, за вищої вологості піт просто менш ефективний. Річ у тім, що повітря насичене водяною парою та вже не здатне поглинати стільки ж пари зі шкіри — саме тому в разі високої вологості температура, за якої виживає людина, набагато нижча.

Наприклад, дослідження 2012 року показало, що ми дійсно можемо охолодитися в цілому, принаймні тимчасово, коли піт повністю випаровується. У цьому дослідженні вчені вивчили велосипедистів, які рухалися досить швидко, щоб створити власний вітерець у кліматі без вологості, тобто ідеальні умови для випаровування поту.

Водночас прохолодні напої знижують температуру тіла, однак потім сигналізують нашому мозку про необхідність зменшення потовиділення, щоб повернути температуру тіла до початкового рівня. Водночас дослідження 2018 року припускає, що за меншого вітру, більшої вологості й інших перешкод, як-от спецодяг у пожежників, найкращим способом охолодитися буде подрібнений лід. За словами Макнотона, це дійсно може спрацювати.

Професор зазначає, що ще одним не менш важливим моментом є те, що гарячий напій насамперед підтримує достатню кількість рідини в нашому організмі, тобто ми можемо пітніти. У цьому випадку не важливо, яку воду ви п'єте, холодну, гарячу чи кімнатної температури, важливо споживати необхідну кількість рідини.

Раніше Фокус писав про те, що як спека змінює нашу поведінку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.