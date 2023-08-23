Ботанічна капсула часу. Цегла зі стіни королівського палацу відкриває скарбницю древніх рослин

З глиняної цегли, якій майже 3 000 років, вчені змогли вилучити ДНК стародавніх рослин, що дає змогу зазирнути у ботанічний світ північного Іраку минулого.

Досліджувана цегла була частиною палацу неоассирійського правителя Ашшур-назір-апала II у стародавньому місті Калху, відомому в наш час як Німруд. Напис, зроблений аккадською мовою, чітко датує реліквію цією епохою: "Власність палацу Ашшур-назір-апала, царя Ассирії", пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цегла, що нині зберігається в Національному музеї Данії, виявила свій потенціал для вилучення ДНК під час оцифрування в музеї у 2020 році. Дослідники припустили, що внутрішня серцевина цегли може містити ДНК, яка залишалася захищеною від потенційного забруднення протягом тисячоліть.

В ту епоху цеглу виготовляли шляхом змішування глини, соломи та іноді екскрементів тварин, після чого суміш висушували на сонці. Відсутність інтенсивного впливу тепла, як під час випалювання, збільшувала ймовірність збереження генетичних залишків у глиняній матриці протягом століть.

Використовуючи модифікований протокол, розроблений для вилучення ДНК з кісток, дослідницька група досягла успішного захоплення і секвенування генетичного матеріалу, що датується між 879 і 869 роками до нашої ери.

Докторка Софі Лунд Расмуссен, співавторка дослідження з Оксфордського університету, передала радість команди: "Ми були в повному захваті, коли виявили, що стародавню ДНК, ефективно захищену від забруднення всередині глиняної маси, можна успішно витягти з 2900-річної глиняної цегли".

Шляхом перехресних посилань на витягнуті послідовності ДНК із сучасними ботанічними записами з цього географічного регіону та посиланнями на давні ассирійські описи рослин, команда виділила 34 окремі таксономічні групи рослин. Серед них були капустяні (Brassicaceae), вересові (Ericaceae), лаврові (Lauraceae) та злакові (Triticeae).

Ціла цегла, в її нинішньому будинку в Національному музеї Данії Фото: Arnold Mikkelsen og Jens Lauridsen

Доктор Троельс Арболл, ще один автор з Оксфордського університету, пояснив: "Завдяки напису на цеглі ми можемо віднести глину до відносно певного періоду часу в конкретному регіоні, а це означає, що цегла слугує часовою капсулою біорізноманіття, що містить інформацію про певну ділянку та її околиці. У цьому випадку вона надає дослідникам унікальний доступ до стародавніх ассирійців".

Крім того, що цей проєкт відкриває уявлення про давню флору тисячолітньої давнини, він потенційно відкриває шляхи для заглиблення у приховані грані різноманітних артефактів. Враховуючи поширеність глиняних предметів в археологічних контекстах по всьому світу, які часто піддаються точному датуванню, безліч матеріалів можна дослідити за допомогою цього нового методу.

Ба більше, сфера застосування не обмежується лише ДНК рослин. Хоча в цьому випадку переважав генетичний матеріал рослин, який найкраще зберігся, перспектива виявлення ДНК тварин або комах з інших артефактів залишається правдоподібною.

На додаток до збагачення знань про давню екологію, можливості поширюються на висвітлення літописів втрачених цивілізацій. Міждисциплінарний характер цього дослідження виділив доктор Расмуссен, який заявив: "Цей дослідницький проєкт є прекрасним прикладом важливості міждисциплінарної співпраці в науці, оскільки різноманітні знання, включені в це дослідження, забезпечили цілісний підхід до вивчення цього матеріалу і результатів, які він дав".

Раніше Фокус писав, що дайвери виявили таємниче підводне місто в озері Ван, а ще докази Всесвітнього потопу.