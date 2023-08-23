Риба з руками: вперше за 25 років помічено рідкісного глибоководного мешканця (фото)

Про такий різновид риб відомо вкрай мало. Загалом виловлювали двох особин, востаннє — 1996 року.

У Басовій протоці, що розділяє узбережжя Австралії та Тасманії, дослідники, які вивчали кліматичні зміни, помітили невловимий різновид "ходячої" риби з руками. Востаннє її фіксували на камеру понад 25 років тому. Про це повідомляє The Daily Mail.

Про рибу з руками відомо мало, всього було спіймано дві такі особини, в 1986 і 1996 рр. біля узбережжя австралійського штату Вікторія.

Вчені виявили рідкісні кадри, переглядаючи запис, зроблений під час нещодавньої подорожі на судні CSIRO RV Investigator.

Представниця команди дослідників Карлі Девайн сказала, що риба з руками перебувала на глибині 292 метри на краю підводного каньйону біля північно-східної частини Тасманії.

Є кілька різновидів таких риб, які пересуваються на плавниках, як на руках.

Серед них плямиста риба, що перебуває під загрозою зникнення і мешкає на глибині 5-15 м, ще рідкіснішим вважається червоний підвид.

Рідкісна риба з руками

Популяція плямистих риб колись мешкала в гирлі річки Дервент на півдні Тасманії, але у 80-х роках минулого століття їхня чисельність різко скоротилася.

За словами дослідників, на опублікованому знімку, судячи з усього, зображена вузькотіла риба.

"На ній немає жодних розпізнавальних знаків. Вона дуже блідо-рожевого кольору. Її верхня частина набагато міцніша, якщо порівнювати з іншими рибами з руками", — сказала вона.

Рибу помітили на глибині 300 метрів під водою, вперше за понад 25 років. Дослідники розповіли, що ці риби часто проводять час на самоті.

"Вони часто самотні. Коли ми пірнали за плямистою рибою з руками, вони були завжди самі, — пояснила Девайн. — Дуже самотні маленькі істоти".

Переважне середовище проживання і потенційна популяція вузькотілої риби з руками все ще не встановлені.

Нагадаємо, що дослідники показали рибу, яка змінює колір і може "бачити" навіть шкірою.

Також повідомлялося, що рибалки спіймали дев'ятиметрового "динозавра", але все ж таки вирішили викинути його за борт, бо він неприємно пахнув.