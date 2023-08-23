Не всі продукти, багаті на жири, шкідливі для здоров'я, — нове дослідження

Вчені вважають, що червоне м'ясо і цільнозернові продукти можна або включати, або виключати з раціону без істотних змін для організму.

Згідно з дослідженням, опублікованим в European Heart Journal, вчені з'ясували, що раціон, багатий на фрукти, овочі, жирні молочні продукти, горіхи, бобові та рибу, пов'язаний зі зниженням ймовірності появи серцево-судинних захворювань і ранньої смерті. Включення або виключення червоного м'яса і цільнозернових продуктів з раціону істотно не змінює ситуацію, пише SciTechDaily .

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами авторів дослідження, зараз багато людей намагаються виключити з раціону продукти, багаті жирами. Але нові результати показують, що навпаки потрібно збільшити вживання горіхів, які вважаються калорійними, риби та молочних продуктів, особливо з великою кількістю жирів. Такі молочні продукти можуть захистити від появи високого кров'яного тиску та метаболічного синдрому.

Вчені вивчали взаємозв'язок між новою оцінкою харчування і станом здоров'я населення всього світу. Оцінку здорового харчування було складено на основі шести продуктів, кожен з яких пов'язаний з довголіттям. За основу було взято раціон, що включав 2-3 порції фруктів на день, 2-3 порції овочів на день, 3-4 порції бобових на тиждень, 7 порцій горіхів на тиждень, 2-3 порції риби на тиждень і 14 порцій молочних продуктів, в основному жирних, за винятком вершкового масла і збитих вершків, на тиждень. Як показало дослідження, люди, які дотримуються приблизно такого раціону мають вищий рівень загального стану здоров'я.

Як показали результати, у такому разі у людей, які взяли участь у дослідженні, що тривало кілька років, на 30% знижувався ризик передчасної смерті, на 18% знижувалася ймовірність появи серцево-судинних захворювань, на 14% зменшувався ризик появи інфаркту міокарда і на 19% — ризик появи інсульту.

За словами вчених, це було найрізнобічніше дослідження з питань харчування та здоров'я у світі та єдине, в якому взяла участь досить велика кількість жителів країн з високим, середнім і низьким рівнем доходу.

Автори дослідження вважають, що істотна частка смертей і появи серцево-судинних захворювань у дорослих в усьому світі може бути пов'язана з недостатнім харчуванням, тобто низьким споживанням енергетичних продуктів, а не з надмірним харчуванням. Це кидає виклик нинішнім переконанням, кажуть учені.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили нові властивості аспірину. Нещодавні наукові дослідження пропонують розумний спосіб дій для людей, які пережили серцевий напад: включити щоденне приймання таблетки аспірину у свій розпорядок дня.

Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.