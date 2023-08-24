Процвітаюча економіка через 10 років: Пентагон поділився планами на Місяць

Відділ перспективних досліджень Міністерства оборони США хоче побудувати на Місяці енергетичну та комунікаційну інфраструктуру.

Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA) планує здійснити технологічний прорив, щоб створити основу для розвиненої інфраструктури на Місяці. Таким чином, згідно з планами, вже через 10 років на супутнику Землі має бути створена процвітаюча економіка, пише Space.

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У DARPA розпочали семимісячне дослідження, присвячене вивченню можливостей для створення технологічної основи для забезпечення діяльності людини на поверхні Місяця та на орбіті навколо супутника. У цьому дослідженні братимуть участь різноманітні приватні компанії, які хочуть бути причетними до освоєння Місяця.

Згідно із заявою DARPA, у найближчі 10 років має бути створена стійка економіка на Місяці, і в рамках нового дослідження буде обрано компанії, які здатні надавати багато комерційних послуг уже до 2035 року.

За цей час NASA планує побудувати постійну базу на Місяці, а також орбітальну станцію біля супутника Землі, і таким чином Місяць має перетвориться на прообраз повноцінної людської колонії. Освоєння Місяця за допомогою створення необхідної для життя людей, досліджень і видобутку цінних ресурсів інфраструктури, стане своєрідним випробувальним полігоном для майбутнього освоєння Марса. Зокрема, у NASA за півтора-два роки хочуть здійснити висадку астронавтів на Місяці в південному полярному регіоні і тут же побудувати першу місячну базу.

У NASA через півтора-два роки хочуть здійснити висадку астронавтів на Місяці в південному полярному регіоні і тут же побудувати першу місячну базу Фото: NASA

У DARPA вважають, що для реалізації програми постійної присутності людини на Місяці необхідно створити надійну інфраструктуру і вибрати підрядників, які будуть постачальниками різних комерційних послуг.

За словами представників Пентагону, ключовим напрямком нового дослідження є вивчення способів передачі енергії та інформації на Місяці та навколо нього. Експерти вважають, що домогтися успішної реалізації поставлених завдань можна за допомогою складних лазерів, здатних передавати електрику бездротовою мережею і одночасно передавати потік даних.

Тому створення енергетичної та комунікаційної інфраструктури на Місяці для заснування процвітаючої місячної економіки є одним із найпріоритетніших завдань, вважають у DARPA.

У вересні Управління перспективних дослідницьких проєктів вибере приватні компанії з найкращими пропозиціями, які отримають початкове фінансування. Уже на початку наступного року мають представити перші результати нового дослідження, а потім у червні 2024 року озвучать остаточні результати, і в Пентагоні покажуть найперспективніші проєкти з освоєння Місяця.

Фокус уже писав про те, що Індія показала перші знімки Місяця з місця посадки апарату місії "Чандраян-3". Нагадуємо, він приземлився на Місяці 23 серпня 2023 року.