Єдиний Блакитний Місяць 2023 року скоро буде видно в небі: чим особливо це явище

Це буде найяскравіший і найбільший повний місяць, який можна буде спостерігати наприкінці серпня.

Уже за тиждень, а саме в ніч на 31 серпня, можна буде побачити черговий повний місяць, який до того ж буде ще й супермісяцем. Разом із Блакитним Місяцем можна буде спостерігати за появою візуально поруч із ним дуже яскравого Сатурна, пише Space.

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Одразу після заходу Сонця вже ввечері 30 серпня можна починати спостереження за появою в небі Блакитного Місяця. Це буде найяскравіший і найбільший повний Місяць у 2023 році, який до того ж ще буде й супермісяцем.

Блакитний Місяць є відносно рідкісним астрономічним явищем, і такий повний місяць називають саме так, коли він є третім повним місяцем у сезоні, де є чотири такі самі події замість трьох.

Насправді Місяць не набуває блакитного відтінку, хоча таке також буває, але дуже рідко і пов'язано з відбитим світлом, що проходить через атмосферу Землі. Вважається, що термін Блакитний Місяць походить із відомої ідіоми в англійській мові "Once in a Blue Moon" (якщо перекладати дослівно — "Одного разу при блакитному Місяці"). Цей вислів використовують, коли хочуть сказати про подію, яка трапляється або дуже рідко, або взагалі ніколи. З огляду на те, що такий повний місяць є відносно рідкісною подією, звідси й назва.

Блакитний Місяць є відносно рідкісним астрономічним явищем, і такий повний Місяць називають саме так, коли він є третім повним Місяцем у сезоні, де є чотири такі самі події замість трьох Фото: space.com

Поява Блакитного Місяця наприкінці серпня буде вже другим повним місяцем цього місяця, перший був 1 серпня. Коли Місяць під час повного місяця перебуває на максимально близькій відстані від Землі, то таке явище називають супермісяцем. Під час цього повного Місяця Місяць здасться приблизно на 7% більшим і приблизно на 15% яскравішим. Якщо його яскравість ще можна побачити неозброєним оком, то збільшення розміру ви навряд чи помітите.

Разом із Блакитним Місяцем можна буде спостерігати за появою в небі дуже яскравого Сатурна, який візуально буде розташований поруч із супутником Землі. Цей газовий гігант буде видно трохи вище і правіше Місяця.

Поява Блакитного Місяця трапляється приблизно раз на 2-3 роки. Минулого разу його можна було спостерігати в серпні 2021 року, а наступного разу це явище можна побачити вже через рік.

Фокус уже писав про те, що на Землю прибули перші фотографії поверхні Місяця, надіслані індійським апаратом місії "Чандраян-3", який здійснив м'яку посадку на нашому супутнику 23 серпня.

Також Фокус писав про те, що в Пентагоні вважають, що вже через 10 років на Місяці можна створити процвітаючу економіку. Відділ перспективних досліджень Міністерства оборони США хоче побудувати на Місяці енергетичну та комунікаційну інфраструктуру.