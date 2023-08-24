Чим небезпечна вода з Фукусіми й чи можна її пити: вчені розповіли всю правду

24 серпня Японія планує розпочати злив очищеної води з АЕС "Фукусіма-дайіті", дослідники розповіли, чи є про що турбуватися світовій спільноті.

Землетрус магнітудою 9,0 стався біля узбережжя японського острова Хонсю 2011 року. Це призвело до смерті понад 18 000 людей і аварії на атомній електростанції "Фукусіма-дайіті". Відтоді минуло 12 років, реактор був охолоджений, а 1,3 мільйона тонн забруднених стічних вод були очищені, пише IFLScience.

Раніше цього тижня Японія заявила про готовність скидати очищену воду з атомної електростанції в Тихий океан. Перший запуск планується провести сьогодні, 24 серпня. Зазначимо, що ця вода роками зберігалася в більш ніж 1000 резервуарах, проте місця для зберігання обмежені, а тому тепер необхідно скинути воду назад в океан.

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План скидання води був розроблений Токійською електроенергетичною компанією (TEPCO) і схвалений Організацією Об'єднаних Націй, Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та різними незалежними вченими. Утім, далеко не всі підтримали його. Наприклад, Китай одразу ж висловив скептицизм щодо безпечності цього плану — в результаті Гонконг запровадив контроль над імпортом японських морепродуктів з таких регіонів, як Токіо і Фукусіма. Стурбованість також висловили представники Грінпісу, які побоюються, що деякі радіоактивні елементи все ще залишаються у воді. А Південна Корея погодилася з науковими та технічними аспектами плану, але не "обов'язково підтримує його"

Щоб пролити світло на всі аспекти плану, вчені розповіли в чому тут справа. Основна проблема полягає в тому, що очищена вода все ще міститиме шкідливі ізотопи, які потенційно є небезпечними для людей та екосистем.

Однак учені наполягають, що після фільтрації вода з Фукусіми майже повністю позбулася цих шкідливих ізотопів, за винятком слідів тритію. Зазначимо, що тритій — ізотоп водню, його надзвичайно важко повністю відокремити від води, проте він розбавлений до такої міри, що його рівні у воді фактично значно нижчі від нормативних меж, встановлених ВООЗ.

Вчені відзначають, що тритій вважається відносно нешкідливим для людини, оскільки його радіоактивність не може проникати через нашу шкіру. Ба більше, японський уряд зобов'язався стежити за скиданням води і запевняє, що його одразу ж припинять, якщо буде виявлено будь-які незвично високі концентрації радіоактивного матеріалу.

Дослідники також зазначають, що процес фільтрації видалив або розбавив радіоактивні ізотопи до такої міри, щоб воду з Фукусіми можна було б вважати безпечною для пиття. Утім, варто пам'ятати, що це морська вода, а тому навряд чи комусь спаде на думку її пити. Вас радше вб'є вміст солі, ніж залишки забруднень.

Раніше Фокус писав про те, що Японія почне зливати радіоактивну воду з Фукусіми цього тижня.