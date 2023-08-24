Таким було і Сонце. Астрономи вперше зробили важливе відкриття про молоді зірки: у чому суть

Вчені вперше виявили в особливого типу дуже молодих зірок з малою масою найпотужніше випромінювання.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономи вперше виявили в зірок типу Т Тельця, які схожі на Сонце, але їм менше 10 млн років, гамма-випромінювання, пише Space.

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Зірки типу Т Тельця є змінними дуже молодими зірками. Вони мають малу масу, бо ще зростають, їхній вік становить менше 10 млн років і їх оточує протопланетний диск із газу та пилу, де мають з'явитися планети. Учені вперше виявили докази того, що такі зірки можуть випускати гамма-випромінювання, яке є формою світла з найбільшою енергією. Це відкриття важливе для кращого розуміння формування зірок і планет, що їх оточують. Адже таке сильне гамма-випромінювання може впливати на еволюцію не тільки зірки, а й майбутніх планет навколо неї.

Фото: space.com

Науковці зробили своє відкриття за допомогою космічного гамма-телескопа Фермі під час спостереження за відбивною туманністю NGC 2071, яка є частиною молекулярної хмари Оріон B і розташована на відстані в 1350 світлових років від нас.

Астрономи намагалися з'ясувати звідки приходить гамма-випромінювання, джерело якого так і не було ідентифіковано. У результаті вони виявили в цьому регіоні 58 зірок типу Т Тельця, які продовжують формування. І всі дані вказували на те, що невідоме гамма-випромінювання виходить саме від цих зірок.

Відбивна туманність NGC 2071 — відбивна туманність Фото: Wikipedia

Автори дослідження дійшли висновку, що ці зірки випускають гамма-випромінювання під час дуже сильних спалахів, коли магнітна енергія молодих зірок виходить у вигляді потужного електромагнітного випромінювання.

Схожі спалахи відбуваються і на Сонці, але зірки типу Т Тельця демонструють набагато більший масштаб таких подій. Якби на Сонці відбувалися такі самі спалахи, то це могло б призвести до знищення атмосфери Землі, а значить і всього живого на ній.

Якби на Сонці відбувалися такі самі спалахи, то це могло б призвести до знищення атмосфери Землі, а значить і всього живого на ній Фото: Forbes

Водночас астрономи припускають, що наше Сонце на початку своєї історії також випускало таке сильне випромінювання, і виявляється, воно в той час могло бути не загрозою, а допомогою для майбутніх планет.

Вчені вважають, що подібне випромінювання навпаки найкращим чином вплинуло на поведінку газу і пилу в протопланетному диску, що дало змогу сформувати планети, зокрема й Землю. Дослідники вважають, що їхнє відкриття має два важливих значення: вони вперше виявили гамма-випромінювання у зірок типу Т Тельця, а з іншого боку це відкриття має важливе значення для розуміння ранніх етапів існування Сонячної системи.

Фокус уже писав про те, що дослідники з'ясували, як знайти навіть найдивніше життя у Всесвіті. Вчені вважають, що нові технології машинного навчання зможуть виявити невідомі біосигнатури в спектральному аналізі далеких планет.