Прогулянка як ліки для серця. Навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту

Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь (AFib).

Під час дослідження проаналізовано дані, зібрані з когорти, що налічувала понад 15 000 осіб, які раніше не стикалися з миготливою аритмією. Ці учасники проходили тестування на біговій доріжці в період з 2003 по 2012 рік. Дослідження показало, що підвищена фізична активність корелювала зі зменшенням кількості випадків фібриляції передсердь. Примітно, що навіть базова щоденна ходьба показала потенційні переваги, пише Healthline.

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Учасники дослідження розділили на три різні рівні фізичної підготовки на основі метаболічних еквівалентів (MET), досягнутих під час тестування на біговій доріжці. Розподіл складався з категорії низької фізичної підготовки (МЕТ менш як 8,57), середньої фізичної підготовки (МЕТ від 8,57 до 10,72) та високої фізичної підготовки (МЕТ понад 10,72).

Дані показали, що п'ятирічна загальна ймовірність позбавлення від фібриляції передсердь становить 97,1%, 98,4% і 98,4% для груп з низьким, середнім і високим рівнем фізичної підготовленості, відповідно.

Доктор Ших-Сіен Сун, доцент Національного університету Ян Мін Чіао Тунг у Тайбеї, Тайвань, і автор дослідження, детально зупинився на багатогранних факторах здатності до фізичних навантажень.

Він зазначив, що такі фактори, як вік, наявні стани здоров'я та серцево-легенева підготовка разом впливають на фізичну працездатність людини. Фахівець додав, що особи, які досягли МЕТ в діапазоні від 6 до 9 балів, виявилися схильними до розвитку фібриляції передсердь.

Крім того, оскільки наявні стани здоров'я та рівень фізичної підготовки модифіковані елементами ризику, науковець показав потенціал щоденних тренувань з ходьби як заходу для зниження ризику розвитку фібриляції передсердь.

Характеризуючись нерегулярним серцебиттям або аритмією, фібриляція передсердь може призвести до таких ускладнень, як утворення тромбів, інсульт та серцева недостатність.

Фізична активність може призвести до зниження ваги, поліпшення ліпідного профілю крові, артеріального тиску і регуляції рівня глюкози Фото: pexels.com

Доктор Нікхіл Ворріер, кардіолог-електрофізіолог і медичний директор Інституту серця і судин MemorialCare, наголосив, що ці дані включаються в дискусії з пацієнтами щодо коригування способу життя для профілактики та лікування передсердних аритмій.

Слід зазначити, що існує значна кількість літературних джерел, які вказують на суперечливе підвищення ризику виникнення фібриляції передсердь серед осіб, які займаються фізичними вправами на витривалість.

Доктор Ернст фон Шварц, кардіолог і професор медицини в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі та Медичному центрі Cedars-Sinai, прокоментував спостережливий характер даних. Він підтвердив цінність дослідження в посиленні встановлених переваг фізичних вправ для здоров'я серцево-судинної системи, хоча і визнав, що дані не є результатом контрольованого, проспективного випадкового дослідження.

Зв'язок між фізичними вправами і порушеннями серцевого ритму багатогранний. Фізична активність може призвести до зниження ваги, поліпшення ліпідного профілю крові, артеріального тиску і регуляції рівня глюкози, що зрештою знижує частоту серцевих нападів і серцевої недостатності.

Оскільки ці фактори є визнаними компонентами ризику розвитку фібриляції передсердь, потенційне зниження їх частоти за допомогою фізичних вправ стає багатонадійним у зменшенні частоти виникнення фібриляції передсердь.

Однак слід дотримуватися обережного підходу, особливо для людей з наявними серцевими захворюваннями. Перед початком будь-якого нового режиму тренувань рекомендується проконсультуватися з медичними працівниками або фітнес-професіоналами, особливо тим, хто має складні проблеми зі здоров'ям.

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Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.