Польська капсула часу. Новий власник знайшов у підвалі стриптиз-клубу зовсім не те, що очікував

Мар’ян Звольський, підприємець з Хмельника, кілька років тому купив колишній стриптиз-клуб, закритий на 15 років. У підвалі будівлі на нього чекала неочікувана знахідка: міква, водний резервуар для обмивання.

Хмільник, містечко, розташоване на просторах Польщі, колись населяли переважно євреї, що становило приблизно 80% його мешканців до Голокосту. Передісторія цієї знахідки сягає корінням у поселення євреїв-сефардів — групи, насильно вигнаної з Іспанії за часів інквізиції. Ці переселенці знайшли притулок у Хмільнику і зрештою взялися за будівництво синагоги, пише Arkeonews.

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На жаль, після Другої світової війни в містечку залишилися лише четверо єврейських мешканців, які могли б розповісти про його історію.

Нічний клуб "Сфінкс", в якому виявили мікву, припинив свою діяльність приблизно п'ятнадцять років тому. Навіть у занедбаному стані збереглися залишки його активності, зокрема неушкоджена барна стійка, прикрашена вивіскою Heineken, та символічний елемент закладу — жердина, на якій колись влаштовували стриптиз.

На диво, ритуальні приміщення добре збереглися Фото: Ofer Adaret

На диво, ритуальні приміщення добре збереглися: синьо-біла плитка на підлозі з плином часу залишилася неушкодженою, а стіни прикрашені зірками Давида. Поруч із головною міквою розташована менша за розмірами, яка, ймовірно, слугувала для ритуальних потреб жінок.

Меїр Булка, палкий прихильник збереження єврейської спадщини в Польщі, висловив своє здивування: "Ви входите в підвал, і ви потрапляєте в інший світ. Це як капсула часу".

Звольський, який за сумісництвом керує похоронним бюро в сусідньому Кельце, місті, затьмареному трагічними подіями погрому 1946 року, що призвів до загибелі 42 євреїв, сподівається перетворити це місце на туристичний об'єкт.

Знахідка в Польщі

Висловлюючи свої почуття, Звольський сказав: "Я тут народився і виріс, тому мені не байдужа історія цього місця. Я не хочу, щоб це зникло. Я закликаю людей пам’ятати про минуле, а також закликаю вас, євреїв, зберегти його і подбати про те, щоб його пам’ятати".

Раніше Фокус писав про незвичайний храм, який археологи виявили в Болгарії.