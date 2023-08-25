Розвінчали б'юті-міфи: чи справді пиво прискорює засмагу і наскільки це безпечно

TikTok став хабом для поширення порад і підказок, починаючи від геніальних рішень і закінчуючи досить сумнівними практиками. Одна з нещодавніх вірусних тенденцій, що виникла на цій платформі, стосується засмаги за допомогою пива.

Користувачі цієї соціальної мережі використовують пиво як нетрадиційний лосьйон для засмаги, про що свідчить хештег #beertan, який зібрав майже 300 000 переглядів. На відео користувачі наносять на тіло пиво перед засмагою, а прихильники цієї техніки стверджують, що вона прискорює процес засмаги, пише Healthline.

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А проте цей б'юті-тренд викликає занепокоєння, особливо у фахівців з догляду за шкірою. Доктор Руцней Шмітц, дерматолог-косметолог з Дубайської клініки косметичної хірургії, засуджує цю практику як "катастрофічну". Він наголошує, що основною проблемою методу засмаги пивом є його походження від "професіоналів", які не є фахівцями з догляду за шкірою.

Доктор Шмітц постійно говорить про важливість звернення за порадою до кваліфікованих фахівців з догляду за шкірою, особливо щодо захисту шкіри від шкоди, спричиненої сонячними променями. Основна проблема полягає у відсутності будь-якого захисту від шкідливого впливу сонячних променів.

Використання пива без одночасного нанесення сонцезахисного крему не дає шкірі жодного захисту. Він пояснює, що відсутність сонцезахисного шару, який діє як бар'єр проти ультрафіолетового випромінювання, робить шкіру вразливою. Крім того, якщо пиво наноситься поверх фізичного сонцезахисного крему, існує значний ризик ненавмисного видалення захисного бар'єра.

Докторка Кетрін Армор, дерматологиня і засновниця компанії Bespoke Skin Technology, погоджується, що ця тенденція є надзвичайно небезпечною. Ідея дозволити рідкій речовині піддаватися процесам нагрівання на поверхні шкіри, за її оцінкою, ірраціональна.

Використання пива без одночасного нанесення сонцезахисного крему не дає шкірі жодного захисту Фото: Depositphotos

Обидва експерти, доктор Шмітц і докторка Армор, стверджують, що потенційні переваги засмаги за допомогою пива затьмарюються низкою негативних наслідків, пов'язаних із цим методом. У короткостроковій перспективі люди наражаються на ризик сонячних опіків і теплового виснаження.

Сонячні опіки, окрім болю, можуть призвести до порушення пігментації та підвищити ймовірність розвитку раку шкіри. Доктор Шмітц звертає увагу на довготривалий вплив сонячних опіків, зазначаючи, що один сонячний опік з пухирями в молодості може більш ніж удвічі підвищити схильність до меланоми в подальшому житті. Аналогічно, повторювані сонячні опіки посилюють небезпеку.

Теплове виснаження, як наслідок надмірного впливу тепла, супроводжується такими симптомами, як сонливість, головний біль і сплутаність свідомості. Стійкість цих симптомів вимагає медичного втручання.

Враховуючи ймовірність одночасного вживання пива під час пивної засмаги, небезпека посилюється. Снодійний ефект алкоголю збільшує ймовірність задрімати під сонцем, що може бути небезпечним. Крім того, погіршення здатності приймати рішення в стані алкогольного сп'яніння ще більше ставить під загрозу безпеку на сонці.

Експерти одностайні в тому, що поширюваний у TikTok хак із засмагою за допомогою пива — це ризик, на який не варто йти. Ця перспектива призводить до ширшого питання: чи є будь-яка форма засмаги безпечною?

І докторка Армор, і доктор Шмітц категорично заперечують існування безпечної засмаги. З дерматологічної точки зору, будь-яка форма засмаги означає пошкодження ДНК, що експоненціально підвищує ризик розвитку раку шкіри. Навіть якщо злоякісні новоутворення вдається уникнути, фотостаріння є неминучим наслідком, що характеризується грубою текстурою шкіри, нерівномірною пігментацією та зморшками.

Доктор Шмітц пояснює фізіологічну основу засмаги як реакції на ультрафіолетове випромінювання, що включає підвищене вироблення меланіну для запобігання подальшому пошкодженню. А тому засмага сама по собі є свідченням пошкодження шкіри.

Раніше Фокус писав про небезпеку популярного жарту з TikTok.