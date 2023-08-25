Ахеологічний скарб. На півночі Італії виявлено масивний храм Капітолій І століття (фото)

Під тихими просторами Сарсіни, північноіталійського містечка, команда археологів виявила великий храм Капітолій, споруду, збудовану римлянами у 1 столітті до нашої ери.

Стан храму, який характеризується чудовою збереженістю, доповнюється бруківкою з пісковика навколо. Примітно, що цей храм пов'язаний із культовою спорудою, яка процвітала в римську епоху. Архітектурна конфігурація храму вирізняється своєю чотирикутною та трикутною формою. Горизонтальні шари блоків пісковику, що складають його фундамент, ідентифікуються як подіум, який мав би підтримувати стіни античної культової споруди, пише Ancient Origins.

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Нещодавнє відкриття храму Капітолій назвав "археологічним скарбом" міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано. Санджуліано наголосив на потенційному значенні цієї знахідки, посилаючись на її здатність висвітлити історичну траєкторію та еволюцію певного географічного регіону. Він також зауважив, що ця знахідка має важливе значення для розвитку історичних та археологічних досліджень.

Італійське міністерство культури, після оприлюднення цієї визначної знахідки, розповіло про свої розкопки, виявивши залишки, найімовірніше, подіуму Капітолія, прикрашеного мармуровими плитами. Крім того, виявлено дренажну систему, а також докази, що вказують на більш раннє поселення Умбро, датоване 4 століттям до нашої ери.

Храм Капітолія відповідає типології італійського храму, яка знаходить значне підтвердження на півострові. Його збережена висота сягає 2,85 метра.

Руїни були частиною храму, присвяченого Капітолійській тріаді божеств: Юпітеру, Юпітеру та Мінерві Фото: Ministero della cultura

Дослідники вважають цю архітектурну реліквію Капітолієм, храмом, присвяченим Капітолійській тріаді божеств — Юпітеру, Юноні та Мінерві. Храми Капітолія, що з'явилися в епоху Августа та Юліїв-Клавдіїв, зазвичай будували в місцях, що мали першорядне значення для ранньої Римської імперії, зокрема Рим, Помпеї, Остія Антика та інші.

Заплановані на 23 та 24 вересня 2023 року Дні європейської спадщини офіційно представлять це знаменне відкриття громадськості, проливаючи світло на поєднання римських та середньовічних впливів у Сарсіні.

У Сарсіні, Італія, розкопали храм Капітолій Фото: Ministero della cultura

Поруч з храмом Капітолій стоять споруди епохи високого середньовіччя, створюючи захопливе поєднання історичних епох. Сарсіна, відома як батьківщина видатного драматурга Плавта (бл. 254-184 рр. до н. е.), який прославився своїми комедіями, що вважаються одними з найдавніших завершених творів латинської літератури, уособлює змішання античної та середньовічної епох.

Історична оповідь міста сягає своїм корінням поселення умбрів, італійського народу, підкореного римлянами у 3 столітті до нашої ери. Після завоювання Сарсіна стала центром пастушого регіону.

У сучасному місті збереглося кілька залишків римської епохи — громадські лазні, залишки різних храмів, міські укріплення, а також безліч археологічних знахідок, серед яких амфори, кераміка, стовпи та бронзові артефакти.

Розташована серед мальовничих ландшафтів регіону Емілія-Романья в Італії, Сарсіна вабить туристів і мандрівників своїм захопливим поєднанням історії та культури, а також кулінарними шедеврами.

Раніше Фокус писав про незвичайний храм, який археологи виявили в Болгарії.