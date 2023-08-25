У США сальмонельоз, пов'язаний із черепахами, призвів до госпіталізації 9 осіб: що відомо

Понад два десятки людей захворіли на сальмонельоз, імовірно, після "спілкування" з незаконно проданими домашніми черепахами.

Продаж черепах із панциром, меншим за 10 см, заборонений у США з 1975 року. Річ у тім, що дуже маленькі черепахи є найпоширенішими винуватцями спалахів сальмонельозу, який пов'язаний з домашніми рептиліями. Такі черепахи становлять особливий ризик для дітей, які можуть доторкнутися до них і захворіти. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, на сьогодні відомо про новий спалах сальмонельозу, пов'язаного з черепахами, унаслідок якого захворіли 26 осіб в 11 штатах, а 9 із них потрапили до лікарень, пише Live Science.

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Хоча продаж крихітних черепах і заборонений у США, все ж їх незаконно продають через інтернет, у деяких магазинах і на ринках. Наразі представники Центрів з контролю і профілактики захворювань США проводять розслідування спалаху сальмонельозу, спричиненого "спілкуванням" із черепахами, і припускають, що кількість заражених людей є набагато вищою, ніж наразі відомо.

16 хворих людей повідомили про те, що вони мали контакт із домашніми черепахами за тиждень до того, як вони захворіли. Більшість заражених також повідомили, що вони контактували з черепахами, панцир яких був меншим за 10 см.

Експерти Центрів з контролю і профілактики захворювань вивчили зразки сальмонели (бактерія, що викликає сальмонельоз) і з'ясували, що вони мають близьку генетику. Це говорить про те, що всі люди захворіли після контакту з одним і тим самим типом домашніх тварин.

Стало відомо, що 6 осіб купили маленьку черепаху в інтернеті, 5 осіб — у магазині, одна людина — на виставці рептилій.

Навіть здорові на вигляд черепахи можуть бути переносниками сальмонели. Тварини передають мікроби зі своїми випорожненнями, які потім можуть забруднити тіла черепах, акваріум та інші предмети в місцях їхнього утримання. Люди можуть заразитися після дотику до інфікованих тварин, їхніх фекалій або навколишнього середовища.

Сальмонельоз, може спричиняти високу температуру, спазми шлунка і криваву діарею. У рідкісних випадках хвороба може поширитися з кишківника в кровотік та інші частини тіла, наприклад, у суглоби або рідину навколо спинного і головного мозку.

Зазвичай симптоми сальмонельозу проявляються в період від 6 годин до 6 днів після контакту з бактеріями, але іноді вони не проявляються протягом кількох тижнів.

Більшість людей після лікування одужують.

Як уже писав Фокус, у США рідкісною хворобою, що вражає мозок, заразилися кілька людей. Було офіційно зареєстровано два випадки зараження східним кінським енцефалітом. Одна людина померла.