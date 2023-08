Знаменита пісня рок-гурту Queen змушує інсулінові клітини діяти: як це працює

Нове дослідження показало, що музика може в буквальному сенсі врятувати життя людям, які хворіють на діабет.

Деякі люди кажуть, що рок-музика врятувала їм життя, хоча й не в буквальному сенсі. Тепер, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі The Lancet, можна сказати, що музика дійсно може врятувати життя людям по-справжньому. Це стосується тих людей, які страждають від діабету, пише New Atlas.

Діабет — це хвороба, під час якої організм людини практично не виробляє інсулін. Тому людям, які хворіють на діабет, потрібно поповнювати запаси гормону здебільшого за допомогою ін'єкцій. Тому вчені шукали новий спосіб підвищення рівня інсуліну в крові у людей, які хворіють на діабет. Цей новий метод сильно здивує.

Вчені отримали з бактерій E. coli білок, який контролює потік іонів кальцію у внутрішній клітинний матеріал бактерій. Потім вони включили цей білок в інсулінові клітини людини, забезпечивши їх іонним проходом. Потім вчені дізналися, що під впливом звуку ці оновлені клітини пропускають позитивно заряджені іони кальцію, що змушує інсулін зливатися з мембраною, а потім вивільнятися назовні, де він може розподілятися по організму.

Можливо інші вчені використали б для створення ритму, щоб змусити клітини виконувати процедуру вивільнення інсуліну, якусь установку для генерації звуку, але автори цього дослідження пішли іншим шляхом.

Учені з'ясували, що іонні канали найкраще працюють, коли на них впливає звук гучністю 60 дБ за частоти в 50 Гц. При цьому для максимального викиду інсуліну звук має відтворюватися щонайменше 3 секунди з паузою не більше, ніж 5 секунд.

Дослідники імплантували оновлені клітини мишам і посадили гризунів на джерело звуку животом донизу. Після цього вчені вмикали різні пісні. Але найкращий результат показала найвідоміша пісня рок-гурту Queen "We Will Rock You". Коли вона звучала, стався викид 70% інсуліну.

Щоб викликати викид інсуліну, клітини потрібно було розмістити прямо над джерелом звуку. Експеримент не показав жодного ефекту із застосуванням навушників. Вчені з'ясували, що навколишні інші звуки не впливали на клітини, і це важливо, адже для пацієнтів може бути небезпечним викид інсуліну в організм через гучний шум у навколишньому середовищі.

За словами авторів дослідження, до створення повністю працюючої системи вивільнення інсуліну, яка запускається звуком, ще далеко.

