Ні більше, ні менше: науковці розгадали, чому в людини лише по десять пальців на ногах і руках

Пальці відіграють вирішальну роль у підтримці балансу, стійкості та мобільності під час ходьби, бігу та виконання різних видів діяльності.

Потенційні переваги збільшення кількості пальців на руках і ногах можуть стати значними. Це допомогло б швидше набирати текст, можливо, навіть дозволило б складати предмети тощо. Однак виникає питання: чому під час еволюції людство отримало саме 10 пальців на руках і ногах, і чи є можливість повернутися до попередньої цифрової системи, пише IFLScience.

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Викопні останки дають відповідь на це питання, показуючи, що стародавні тетраподи, істоти з чотирма кінцівками, часто мали більше, ніж канонічні п'ять пальців — явище, що отримало назву полідактилія.

Прикладом може слугувати рід Acanthostega, що існував приблизно 360 мільйонів років тому і мав по вісім пальців на кожній нозі. Однак приблизно через 15 мільйонів років після цього скам'янілості тетрапод мали переважно п'ять пальців.

Перехід від більшої до меншої кількості пальців у тетраподів є незвичайним явищем. Окрім очевидної переваги, яка полягає в тому, що зникає потреба в додатковому рядку у відомій лічилці, таке скорочення може містити підказки в змінах, які відбулися в ширшій структурі кінцівок і в середовищі, де процвітали наступні покоління тетраподів.

Вчені припускають, що тетраподи пізньодевонської епохи були переважно наземними, розвинувши таку структуру кісток кінцівок, пристосовану до наземного пересування. На відміну від них, ранні тетраподи, такі як Acanthostega та Ichthyostega, мали кісткову структуру верхньої кінцівки, що нагадувала літеру "L", що могло перешкоджати їхньому пересуванню на суші.

Враховуючи їхню схильність до водного середовища існування, можна припустити, що ці ранні тетраподи не потребували надзвичайно гнучких ніг.

Враховуючи синхронність зменшення кількості пальців і структурної трансформації кісток кінцівок, можна припустити, що менша кількість пальців давала переваги в наземному існуванні. А проте це припущення залишається теорією через недостатню кількість викопних доказів, що заважає палеонтологам дійти остаточних висновків.

Чи могло людство, як і тетраподи, відновити додаткові кінцівки еволюційним шляхом? Еволюційна біологія вводить закон Долло, постулат, подібний до загубленого смартфона в каналізації; він стверджує, що відродження складної структури після її втрати малоймовірне.

Реальні випадки, хоч і нечасті, але кидають виклик цьому принципу.

У 2017 році вчені зустріли ящірку, яка знову змогла відкладати яйця, що свідчить про винятки з правил. Попри такі ситуації, ймовірність рееволюції залишається відносно низькою.

Для тих, хто не схильний чекати на примхи еволюції, теоретичний шлях полягає у повторному введенні або редагуванні генів, що беруть участь у формуванні кількості. Однак такий підхід має потенційні ризики.

Варто лише згадати повчальну історію про Парк Юрського періоду, щоб показати всю складність, адже ці гени впливають на загальний розвиток організму.

Чому у нас лише десять пальців на ногах

Тим часом наявність 10 пальців на руках і ногах надає широкі можливості — істину, яку не варто легковажно відкидати.

Раніше Фокус писав про скам'янілість, яка може переписати історію. Це відкриття свідчить про те, що між цією давньою групою людей і нами існувала ледь помітна відмінність.