Відчули на власній шкурі. Хто на Землі зазнав найсильнішої зміни клімату у житті

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, наскільки сильні кліматичні зміни вже пережили люди та хто постраждав більше за інших.

Останні десятиліття вчені раз у раз попереджають, що найближчим часом людство зіткнеться з наслідками своїх дій. 2023 рік став вельми показовим — на планету обрушилися екстремальні хвилі тепла, лісові пожежі та температури на суходолі й поверхні океану, і вчені попереджають, що надалі на нас чекають лише ще вищі температури, пише Science Alert.

Вчені вже попередили, що в найближчі десятиліття планета зміниться неймовірно, якщо тільки ми не почнемо діяти вже зараз. У новому дослідженні вчені з Університету Мельбурна (Австралія) зосередилися на розумінні того, наскільки сильної зміни клімату люди вже зазнали за своє життя, та хто постраждав найбільше. Результати дослідження свідчать про те, що майже половина людей віком від 15 до 84 років уже зазнали значних змін.

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За словами співавтора дослідження, вченого-кліматолога, який вивчає екстремальні явища, Ендрю Кінга, вони зосередилися на пошуку в записах чіткого сигналу антропогенної зміни клімату, що виникає на тлі фонового шуму зміни погодних умов. Попередні дослідження вже показали, що сигнали антропогенного потепління проявилися раніше і сильніше в тропіках, тоді як світовий океан і полярні регіони поглинули більшу частину тепла.

У новому дослідженні Кінг із колегами намагалися доповнити цей аналіз, вивчаючи досвід людей щодо місцевих змін температури до 2021 року і розрахувавши ці зміни в термінах їхнього життя. Автори дослідження зазначають, що розрахували фізичне потепління, відчуте людьми у своєму районі, а не ширші зміни, які могли відчути. Крім того, вони кількісно оцінили локальне потепління, а не вплив тривалих хвиль тепла, підвищення рівня моря, штормів, посух і лісових пожеж.

Автори дослідження зазначають, що їхня робота стала першим аналізом, який намагається оцінити появу локальних сигналів зміни клімату, що їх відчуває населення в тій чи іншій точці, незалежно від статі та соціального статусу.

Результати дослідження свідчать про те, що місцеві річні температури змінилися настільки, що майже 50% мешканців планети у віці від 15 до 84 років сьогодні мешкають у фактично "незнайомому" кліматі, що значно відрізняється від того, в якому вони народилися. При цьому майже 90% населення Землі вже відчули зміни температури, які прирівнюються до "незвичайного клімату".

Кінг зазначає, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи означає це, що більшість людей також зазнали сильних змін у таких екстремальних явищах, як хвилі тепла. При цьому вчені сподіваються зрозуміти, чи збігаються найгірші наслідки з найбільшими змінами клімату.

Результати дослідження також показали, що люди у віці від 40 до 60 років, особливо ті, що живуть у районі екватора, відчули найбільш явний сигнал потепління, накопичений протягом усього їхнього життя. Дослідники зазначають, що для старшої вікової групи сигнал був ослаблений їхніми першими роками життя, коли клімат залишався відносно стабільним.

Автори дослідження зазначають, що мета дослідження зводилася до того, щоб показати, наскільки швидко сьогодні змінюється клімат нашої планети та наскільки важливо вживати заходів уже сьогодні, щоб зупинити жахливе потепління, яке невблаганно насувається на Землю.

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