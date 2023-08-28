Померти за 30 секунд. Доктор Смерть планує використовувати свої капсули-самогубці вже цього року

Спірний прихильник евтаназії розробив спеціальні капсули, які допоможуть людям вчинити самогубство, їх планують ввести в експлуатацію вже нинішнього року.

Австрійський лікар, спірний прихильник евтаназії Філіп Нічке розробив капсули Sarco Pods, видруковані на 3D-принтері, які, як передбачається, допоможуть людям вчинити самогубство. Попри те, що винахідник стверджує, що його пристрій дасть людям можливість накласти на себе руки "мирним" шляхом, однак групи захисту життя попереджають, що цей винахід є вельми суперечливим і фактично "прикрашає самогубство", пише Daily Mail.

Це може здатися сюжетом нового голлівудського науково-фантастичного фільму, проте дослідники побоюються, що "капсули-домовини" більш суперечливі, ніж може здатися спочатку. Зазначимо, що Філіп Нічке добре відомий як "проповідник евтаназії", а тому його вже прозвали "Доктор Смерть". Тепер винахідник заявив, що його капсули-самогубці можуть бути використані вже цього року, нібито вже є низка охочих першими використовувати на собі ці пристрої.

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За словами доктора Нічке, вартість капсул варіюється від 4 000 до 8 000 доларів і вже перебувають на завершальній стадії підготовки до використання у Швейцарії. Нагадаємо, що допомога в самогубстві легалізована в країні з 1942 року. Наразі юристи розв'язують останні питання, пов'язані з дозволом на використання у Швейцарії.

Доктор Філіп Нічке Фото: Getty Images

Винахідники зазначають, що пристрої являють собою спеціальні капсули, надруковані на 3D-принтері, якими користувачі керують зсередини. Вони отримали назву Sarco як абревіатура від саркофага і працюють шляхом зниження рівня кисню.

Передбачається, що людину поміщають у капсулу, потім їй необхідно усно відповісти на три запитання:

Хто ви? Де ви? Чи знаєте ви, що станеться, якщо ви натиснете кнопку?

Після того, як вона відповідає на ці запитання, програмне забезпечення активує живлення, і людина зможе натиснути кнопку. Якщо кнопку буде натиснуто, людина помре дуже швидко — доктор Нічке стверджує, що спочатку рівень кисню в капсулі становить 21%, після натискання кнопки знадобиться лише 30 секунд, щоб він знизився до менш ніж 1%.

Зазначимо, що капсули були розроблені некомерційною фірмою Exit International, очолювану доктором Нічке, яка виступає за легалізацію добровільної евтаназії та допомоги в самогубстві. Сьогодні єдина країна, де це можливо офіційно — Швейцарія.

Бажаючим потрібно зробити внесок у розмірі 100 доларів Фото: тасманский тигр

Нічке зазначає, що ці капсули-самогубці є альтернативою тому способу, який використовують у Швейцарії сьогодні — проковтування таблетки. На думку винахідника, цей метод, на жаль, має свої недоліки — щоб проковтнути таблетку, людина повинна бути в змозі це зробити, крім того, існує ймовірність блювоти або наявність стану, що перешкоджає всмоктуванню.

Щоб скористатися капсулою смерті, людина має бути членом Exit International — реєстрація коштуватиме 100 доларів, однак передбачається, що це єдині витрати, які будуть потрібні. Водночас у швейцарському законодавстві чітко прописано, що накласти на себе руки може лише людина, яка має розумові здібності для цього.

Нічке зазначає, що вони планують використовувати традиційний підхід: спочатку швейцарський психіатр має поговорити з людиною й оцінити її розумові здібності, тільки після цього людина зможе використовувати пристрій.

Винахідник також заявив, що працює над створенням імплантатів, які переривають життя людей із деменцією. Утім, поки що та розробка перебуває лише на стадії концепції, жодних прототипів не існує. Нічке вважає, що людина з ранньою стадією хвороби Альцгеймера теоретично здатна ухвалити рішення на встановлення імплантату, якщо захоче накласти на себе руки, коли хвороба стане надто важкою. Передбачається, що користувачам доведеться регулярно натискати кнопку, можливо один раз на день, щоб запобігти введенню смертельної отрути. Якщо хвороба прогресує до такої міри, що людина не зможе натиснути кнопку, пристрій припинить її життя.

Плани доктора ввести капсули в експлуатацію вже цього року викликали бурю обурення з боку деяких організацій, які виступають проти евтаназії, зокрема CARE. За словами директора зі зв'язків із громадськістю CARE Джеймса Мілдреда, багато хто вважає, що пристрій Нічке "спрощує і навіть перебільшує самогубство". Представники компанії вважають, що необхідно використовувати етичні способи допомогти людям, які не передбачають вбивства.

Крім того, деякі організації сумніваються, що капсули смерті насправді можуть надати швидкий і безболісний спосіб померти.

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