Один із найдавніших водних каналів в історії виявили в Туреччині: йому майже 9 тисяч років

Курган Єшилова вважається найдавнішим відомим доісторичним поселенням людини в регіоні Ізміра і сьогодні дає безцінне уявлення про далеке минуле.

В анналах давнини з-під історичних шарів виринула дивовижна реліквія — стародавній водогін, якому вже понад 8 200 років. Цю знахідку виявили під час археологічних розкопок на кургані Єшилова, розташованому в районі Борнова в Ізмірі, Туреччина, пише Arkeonews.

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Дослідження цього кургану, що тривають і досі, принесли скарбницю артефактів епохи неоліту, які проливають світло на життя перших мешканців, що колись процвітали вздовж узбережжя Егейського моря.

Помітний відхід від просторового облаштування, що спостерігається на сучасних пам'ятках, таких як Каталхоюк у центральній Анатолії, полягає в тому, що мешканці Єшилова жили в окремих житлах, кожне з яких мало власну автономну систему дахів. Ця незвичайна розбіжність в архітектурному плануванні дає змогу зазирнути у своєрідні дизайнерські вподобання цих давніх поселенців.

Ключовим археологічним відкриттям стало нещодавнє виявлення 8200-річного водотоку, що символізує інновації, характерні для перших міських мешканців. Свідченням їхньої винахідливості є те, що мешканці цього зароджуваного міста геніально маніпулювали природним потоком води, спрямовуючи його в серце свого поселення.

Один із найдавніших водних каналів в історії, що датується 8 200 роками Фото: DHA

На чолі цих відкриттів стоїть доцент Зафер Дерин, який керує розкопками з моменту їх початку у 2005 році. Він пояснює: "У Єшилові, колисці першого села Ізміра, наше нинішнє дослідження обертається навколо розгадки хитросплетінь їхнього урбаністичного дизайну".

Розкопки виявили неймовірний канал, що простягається на 6,5 метрів у ширину і перетинає ядро поселення. Це диво архітектури з ретельно викладеними кам'яними бордюрами і високими земляними насипами витримало понад вісім тисячоліть, ставши свідком життя багатьох поколінь, що жили в минулому.

Хоча канал із часом замулився, його спадщина збереглася, про що свідчать подальші спроби римської епохи перенаправити воду через нього. За попередніми вимірами, загальна його довжина становить 220 метрів, хоча через нагромадження щільного гравію поки відкрито лише його фрагмент.

Дерин наголошує на глибокому значенні містобудівної кмітливості поселенців. "Першопрохідці цього міста використали доступність води, створивши своє середовище з віртуозною точністю. Їхній містобудівний план цілком може стати новаторською парадигмою в анатолійській історії, що свідчить про їхню надзвичайну здатність до адаптації", — вважає він.

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