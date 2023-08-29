Імовірність дощу дорівнює 30%: синоптики розповіли, як це взагалі розуміти

За словами метеорологів, уся річ у тому, як розраховується ймовірність опадів для кожного регіону.

Логічно було б припустити, що 30-відсоткова ймовірність дощу означає 30% ймовірності дощу у вашому регіоні, але насправді не все так просто, пише IFLScience.

Також деякі люди вважають, що 30-відсоткова ймовірність дощу означає, що загалом у регіоні існує 100-відсоткова ймовірність дощу, але опади очікуються тільки на 30% цієї площі. За словами синоптиків, і таке припущення є неправильним.

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Хоча останній варіант все ж таки ближчий до правди, але він упускає дещо важливе. Уся річ у тім, як розраховує прогноз опадів, де враховується як рівень вірогідність прогнозу, так і площа, на якій має пройти дощ.

"Імовірність опадів у прогнозах — один із найменш зрозумілих елементів передбачень погоди. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що ймовірність опадів — це статистична вірогідність 0,025 сантиметра або більше опадів у цій області в окремо взятій прогнозованій області в зазначений період часу", — кажуть у британській Національній метеорологічній службі.

Для того, щоб спрогнозувати ймовірність опадів, синоптики множать площу території, де, на їхню думку, має пройти дощ, на те, наскільки вони впевнені у своєму прогнозі, що саме в цій області випадуть опади.

Синоптики наводять такі приклади, які дають змогу спрогнозувати 40-відсоткову ймовірність дощу.

"Якщо синоптик на 80% упевнений у тому, що дощ пройде, але очікує, що опадів варто чекати лише на 50% прогнозованої території, то в прогнозі погоди буде зазначено "40-відсоткову ймовірність дощу" для досліджуваного регіону", — кажуть метеорологи.

В іншому випадку, якщо синоптик очікує наближення великої області опадів зі 100-відсотковим покриттям, але впевнений лише на 40%, що опади досягнуть прогнозованого регіону, тоді це також буде описано як "40-відсоткову ймовірність опадів".

Нагадаємо, нещодавно метеорологи розвіяли найпопулярніші міфи про опади. Наприклад, якої форми дощові краплі, і чому так складно спрогнозувати сніг.