Смерть під пурпуровим стеблом. У Бразилії знайдено дивовижний гриб, який муміфікує своїх жертв (фото)

Цей новий вид перетворює жертву на мумію, наповнену соком, а потім з її тіла проростає дивовижне стебло пурпурного кольору.

Цей новий вид грибів харчується павуками-люками та мешкає в тропічних лісах Бразилії. Вони належать до того ж сімейства, що й зомбі-мурашиний гриб, який став відомий завдяки серіалу HBO "Останні з нас", пише Daily Mail.

За словами Жоау Араужо з Нью-Йоркського ботанічного саду, подібно до гриба-зомбі, Purpureocillium також заражає своїх господарів — спори приземляються на жертву, а потім проникають в її тіло. Далі грибкова тканина повільно поширюється по тілу павука, формуючи плодове тіло, що виростає з голови жертви. По суті, опинившись усередині тіла павука, гриб розмножується дріжджоподібними клітинами, долаючи імунну систему хазяїна і спричиняючи захворювання.

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Араужо зазначає, що одразу після смерті господаря, дріжджоподібні клітинні ланцюги всередині павука починають з'єднуватися і проростати в нитки. Далі вони організовуються для виробництва плодового тіла, яке пізніше з'являється з господаря. Дослідники зазначають, що місце, з якого проростає плодове тіло, варіюється від виду гриба, наприклад, гриби-зомбі мурахи часто ростуть на потилиці, тоді як Purpureocillium зазвичай ростуть на головогрудині.

Спора утворює дзвоноподібну форму, виростаючи з голови павука і випускаючи в повітря мільйони спор Фото: Joao Araujo

Зазначимо, що гриби Purpureocillium було виявлено в різних частинах світу, зокрема і в Японії, і тривалий час вважалося, що вони є одним видом. Нове дослідження припускає, що гриби Purpureocillium охоплюють відразу кілька видів. За словами Араужо, новий вид, виявлений у Бразилії, є лише одним із цих видів. Вчені припускають, цей новий вид мешкає лише в Бразилії та Південній Америці.

Водночас автори дослідження зазначають, що пурпурний колір гриба все ще залишається загадкою. Однак учені припускають, що це може бути пов'язано з метаболітами, які вони виробляють.

У Бразилії виявлено гриб, який муміфікує свою жертву у вигляді соку і випускає з трупа стебло фіолетового кольору Фото: Joao Araujo

Науковці зазначають, що сьогодні відомо близько 35 грибів, які здатні перетворювати комах на зомбі — деякі з них трапляються у Штатах, Бразилії, Японії, а також деяких частинах Африки. Араужо зазначає, що через зараження паразитами комахи виглядають так, ніби вони п'яні.

Дослідники зазначають, попри всю свою небезпеку для комах, ці гриби не загрожують людям, принаймні поки що. Однак сьогодні у світі існують інші види грибів, які становлять небезпеку для людей.

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