Від любові до ненависті. Учені розповіли, чому ми обожнюємо або терпіти не можемо кінзу

Виявляється, наші смакові переваги щодо цієї спеції закладені в наших генах — крихітне генетичне відхилення здатне змінити все.

У нашому світі існують продукти, до яких неможливо ставитися нейтрально. Одним із таких продуктів є кінза — як правило, люди діляться на два табори — або люблять цю спецію, або ненавидять її. Тепер дослідники вважають, що знайшли причину настільки яскравих почуттів, які викликає ця рослина, пише IFLScience.

Кінза, також відома як коріандр, є однією з основних спецій у різних кухнях світу, проте деяким людям може здаватися, що на смак вона нагадує мило. Свіжа кінза являє собою листову частину рослини Coriandrum sativum. Однак крім свіжого листя люди також використовують у кулінарії сушене насіння цієї рослини, причому історичні дані свідчать про те, що його використовували принаймні з 5000 р. до н.е.

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В ідеалі кінза має дивовижний смак і аромат — свіжий, терпкий і трохи цитрусовий. Однак для деяких людей вона сприймається зовсім інакше — по суті, має смак мила. Наприклад, дослідження 2012 року показало, що ненависть до цієї спеції нерівномірно поширена по всій земній кулі. У регіонах, які використовують велику кількість кінзи у своїй кухні, наприклад, Південній Азії, Латинській Америці та Близькому сході, як правило, проживає менший відсоток людей, які не переносять кінзу — від 4% до 7%. Водночас в інших регіонах, у кухні яких кінза не так поширена, мешкає велика кількість людей, які ненавидять її — понад 20% населення.

Щоб пролити світло на ці загадкові смакові вподобання, вчені провели дослідження, в якому взяли участь понад 25 000 осіб. Дослідники прагнули зрозуміти, чи існує генетичний компонент, що пояснює любов або ненависть до цієї спеції. У дослідженні взяли участь 14 604 особи, які вважали, що кінза має смак мила, і 11 851 особа, які вважали, що спеція має приємний смак. Зазначимо, що всі учасники дослідження мали європейське походження, що, ймовірно, вплинуло на результати дослідження.

Автори дослідження виявили, що серед ненависників кінзи спостерігався значний зв'язок з однонуклеотидним поліморфізмом (SNP) — найпоширенішим типом генетичної варіації серед людей, який, зокрема, охоплює одну заміну основних нуклеотидів аденіну, тиміну, цитозину і гуаніну.

Дослідники зазначають, що зміни можуть здаватися незначними, проте вони відповідальні за те, який вигляд ми маємо, як часто хворіємо, а також за те, чи подобається нам смак кінзи. Автори дослідження зазначають, що отримані ними результати підтверджують, що існує генетичний компонент сприйняття смаку кінзи, а також припускають, що непереносимість кінзи насправді може бути спричинена генетичними варіантами нюхових рецепторів.

Цікаво, що варіації в групі генів нюхових рецепторів змушують людей виявити альдегіди, присутні в кінзі. Простими словами, навіть кількох листочків цієї спеції для декого буде достатньо, щоб перетворити, на перший погляд, смачну страву на огидну.

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