Нові горизонти розуму. Вчені навчилися відстежувати процес старіння нашого мозку

Детальна картина старіння мозку допоможе виявляти небезпечні та поширені хвороби заздалегідь і ефективніше їх лікувати, тим самим збільшивши тривалість життя.

Старіння — це не лише кількість свічок на святковому торті. З плином часу наш організм зазнає низки змін, і мозок не є винятком. Багато хто з нас коли-небудь замислювався над тим, наскільки старий наш мозок з погляду здоров'я, функціональності та стійкості до певних вікових захворювань. Вчені також цікавляться тими самими питаннями і пропонують нові методи відстеження цієї інформації, пише Medical News.

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У світі, особливо в таких країнах, як Китай, стає дедалі більше літніх людей, ніж будь-коли раніше. У зв'язку з цим демографічним зрушенням зростає заклопотаність віковими захворюваннями, особливо тими, що вражають наш найбільш життєво важливий орган — мозок. Такі захворювання, як хвороба Альцгеймера і наслідки інсульту, можуть серйозно вплинути на якість життя людини.

Для розв'язання цієї проблеми на початку цього року в Університеті Тунцзі зібралася група експертів з Консорціуму біомаркерів старіння (КБС). Вони об'єднали свої останні напрацювання та практичні знання, щоб визначити основні біомаркери, які можуть свідчити про старіння мозку. Розуміння цих ознак дасть змогу розробити стратегію збереження здоров'я мозку з віком.

Якщо говорити простою мовою, то біомаркер — це ніби сигнальний знак організму. Він дає нам уявлення про стан будь-якого органу. Для мозку ці біомаркери можуть дати відповіді на такі запитання, як:

Скільки років мозку цієї людини з біологічної точки зору?

З якою швидкістю старіє цей мозок?

Чи є у цього мозку ризик розвитку певних вікових захворювань?

Старіння мозку — це не просто один з аспектів. Воно включає в себе зміни на різних рівнях: від молекул і клітин до окремих органів і всього організму. У зв'язку з цією складністю експерти прагнуть зібрати інформацію з різних джерел, щоб отримати точну картину старіння мозку.

Щоб спростити завдання і зробити його більш практичним для клінічного застосування, команда КБС для виявлення біомаркерів старіння мозку зосередилася на трьох вимірах: функції мозку, візуалізації (наприклад, МРТ) і біологічних рідинах (наприклад, аналізі крові). Це означає, що вони шукають ознаки того, як працює мозок, який він має вигляд на знімках і що міститься в рідинах нашого організму, які можуть свідчити про те, наскільки добре старіє наш мозок.

Виявлення цих біомаркерів не було справою однієї людини. Члени КБС співпрацювали в Інтернеті, аналізуючи наявні дослідження і свої знахідки, щоб скласти попередній список. Потім вони зустрілися особисто, щоб обговорити і доопрацювати свої рекомендації. Слід зазначити, що під час обговорення вони дотримувалися різних точок зору для забезпечення всебічного розуміння. У підсумку, вони опублікували свій консенсус, але для них це ще не кінець шляху. Необхідні подальші дослідження для валідації цих біомаркерів у різних вікових групах.

Ця робота КБС є важливим кроком на шляху до кращого розуміння старіння мозку. Виявлення надійних біомаркерів дасть змогу втрутитися в ситуацію на ранніх стадіях і, можливо, запобігти або відтермінувати виникнення захворювань, пов'язаних із мозком. Хоча це й не обіцяє вічної молодості, але прокладає шлях до здорових золотих років і поступового збільшення тривалості життя.

Раніше Фокус писав про те, чи справді людський мозок дозріває до 25 років. Вивчивши останні дослідження, вчені вирішили спростувати упереджені думки.

Також Фокус писав про те, що форма нашого мозку відповідає за наші думки, емоції і навіть поведінку. Недавнє дослідження показало, що фізична форма мозку може мати більше значення, ніж його складна мережа зв'язків і, можливо, ми неправильно розуміємо його будову.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.