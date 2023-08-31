Перша реконструкція обличчя людини з карликовістю, яка жила 1000 років тому (фото)

Дослідники відсканували череп середньовічного чоловіка з карликовістю, найпоширенішою формою скелетної дисплазії.

Середньовічного чоловіка, який страждав на карликовість, зі Стародавньої Польщі, повернули до візуального життя за допомогою процесу реконструкції обличчя. Чоловік, який, за оцінками, жив між IX та XI століттями н. е. віком від 30 до 45 років на момент смерті, мав зріст 115 сантиметрів, пише IFLScience.

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Застосування методик реконструкції обличчя, хоча вони все ще розвиваються, дало неймовірні результати у воскресінні постатей з античності.

Автори нинішнього проєкту розповідають про свої методи. Їхнє дослідження розпочалося з виготовлення двох тривимірних моделей, екстрапольованих з оригінального черепа. Цей череп був ексгумований у 1990 році з поховання в Лекно, Польща, і людині посмертно поставили діагноз ахондропластичної карликовості (АХК).

Дослідники зазначають про свій процес, детально описуючи ротаційне сканування кісток на поворотному столі для отримання даних в реальному часі з різних кутів, що охоплюють всю область черепа, за винятком пари незрощених зубів. Після сканування вони додали маркери, що відображають товщину м'яких тканин у 31 різних анатомічних точках, отримані з ультразвукового сканування живих суб'єктів.

Як виглядало обличчя чоловіка без волосся та бороди Фото: Moraes et al./bioRxiv (CC BY-ND 4.0)

Щоб інтегрувати м'які тканини і скелетні елементи, скани обличчя віртуального донора зіставили з обличчям стародавнього суб'єкта. Перешкода виникла через відсутність карликовості у донора, що змусило команду майстерно маніпулювати пропорціями черепа, щоб гармоніювати з пропорціями тисячолітнього зразка.

Автори наголошують на новаторському характері своєї роботи, зауважуючи відсутність попередніх апроксимацій обличчя людини з ахондроплазією. Отже, ця робота набуває інноваційного статусу в галузі лицьових реконструкцій.

У результаті ми отримали погляд на центральноєвропейського чоловіка з генетичними ознаками карликовості, який увійшов в аннали історії тисячоліття тому.

Раніше Фокус писав про те, як науковці відтворили лице найстаршої знайденої людини.