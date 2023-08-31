Уперше виявлено дві нові форми кисню: вони поводяться не так, як вважалося

Японські фізики виявили два нових ізотопи кисню, але їхня поведінка не узгоджується з наявними теоріями.

Учені з Науково-дослідного інституту RIKEN, Японія, провели експеримент на циклотронному прискорювачі, який призначений для створення нестабільних ізотопів хімічних елементів. У результаті вони виявили два раніше невідомі ізотопи кисню. При цьому один з ізотопів, кисень-28, має найбільшу кількість нейтронів у ядрі атома кисню з усіх, які коли-небудь спостерігали. Хоча вчені вважали, що цей ізотоп має бути стабільним, насправді він швидко розпадається, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ядро атомів складається з протонів і нейтронів. У ядрі атома кисню є 8 протонів, це й визначає його атомний номер і це стосується всіх хімічних елементів. Але кількість нейтронів у ядрі атома елементів може бути різною. Такі елементи називаються ізотопами того чи іншого хімічного елемента. Ізотопи мають свої номери, і вони визначаються кількістю протонів і нейтронів у ядрах їхніх атомів. Наприклад, до цього ізотопом кисню з найбільшою кількістю нейтронів вважався кисень-26. Це означає, що в ядрі атома міститься 8 протонів (як і в ядрі самого атома кисню) і 18 нейтронів.

Але японські вчені, які представили результати свого дослідження в журналі Nature, змогли виявити під час експериментів два ізотопи кисню, які раніше ніколи не спостерігали. Кисень-27 має в ядрі атома 19 нейтронів, а кисень-28 — 20 нейтронів. Таким чином останній є ізотопом кисню з найбільшою кількістю нейтронів, серед відомих ученим.

Ємність із надчистим киснем Фото: ScienceAlert

Хоча фізики припускали, що такі ізотопи можуть існувати, вони вважали, що вони мають бути стабільними ізотопами кисню. Але, виявилося, що обидва отримані елементи розпадаються за частки секунди і перетворюються на кисень-24.

Вчені збираються проводити подальші дослідження, щоб зрозуміти, чому обидва ізотопи виявилися нестабільними і, можливо, доведеться переглянути деякі фізичні теорії. До речі, майже весь кисень на Землі, зокрема й той, яким ми дихаємо, являє собою ізотоп кисень -16, у ядрі атома якого міститься 8 протонів і 8 нейтронів.

Як уже писав Фокус, фізики на Великому адронному колайдері виявили рідкісний тип частинок. У результаті зіткнень протонів у прискорювачі частинок фізики виявили рідкісні гіперядра.

Також Фокус писав про те, що вчені на Великому адронному колайдері змогли вперше виявити таку невловиму частинку, як нейтрино. Хоча нейтрино являють собою найпоширеніші частинки у Всесвіті, досі зафіксувати їхню присутність у прискорювачі частинок не вдавалося.