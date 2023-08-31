Легенда про божевільного лідера: чому імператор Калігула оголосив війну морю

Попри коротке правління, що тривало з 27 по 41 рік нашої ери, розповіді про ексцентричну поведінку Калігули залишили після себе незгладимий слід, сприяючи такому суперечливому зображенню його психічної нестабільності..

В історії лідери, які демонстрували бездарність, часто використовували стратегію вигадування супротивників, щоб активізувати свою базу підтримки і відволікти увагу від основних проблем того часу. Яскрава ілюстрація такої показана в поведінці імператора Калігули, чиє оголошення війни морю є прикладом чогось божевільного, пише Ancient Origins.

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Згідно з літописом, близько 40 року нашої ери, ймовірно, під час підготовки до британського вторгнення, імператор Калігула віддав наказ своїм військам: збирати черепашки з узбережжя. Цей наказ мав символізувати завоювання неприступного океану, а мушлі нібито призначалися для передачі до Риму як свідчення їхніх тріумфальних зусиль.

Історична оповідь про Калігулу часто змальовує його як імператора з нестабільною вдачею, і ця характеристика часто відтворюється в таких легендах.

Прославившись своїм нещадним і садистським правлінням, Калігула продовжує залишатися предметом дискусій про свою ідіосинкратичну поведінку. Приклади включають його самопроголошення божеством і призначення власного коня, Інцитата, на поважну посаду консула. Його правління, вкрай непопулярне серед римського населення, завершилося вбивством фракцією преторіанських гвардійців у січні 41 року нашої ери.

Калігула був непопулярним римським імператором, який увійшов в історію як божевільний лідер, що оголосив війну протоці Фото: Public Domain

Центральне місце в оповіді про подвиги Калігули на черепашки займає уявлення про його психічний розлад. Однак із плином часу ця історія зазнала нових інтерпретацій, що ще більше ускладнюється браком тогочасних джерел, які б підтверджували твердження про буквальну війну Калігули з морем.

Історики навіть припускають, що термін, який перекладається як "морські черепашки", неправильно трактований.

Основна розповідь належить перу Светонія, римського історика, чиє життя тривало приблизно з 69 по 122 рік нашої ери. Його праця "Життя дванадцяти цезарів" — це збірка біографічних нарисів першої дюжини імператорів Риму, часто заснованих на чутках чи легендах. У цьому збірнику Светоній детально описує інцидент:

"На завершення, немовби організовуючи розв'язку війни, він вишикував солдатів уздовж океанського узбережжя, розгорнувши балісти та різноманітну артилерію. Жестом він наказав своїй свиті збирати снаряди, заповнюючи ними складки шоломів та одягу. Ці снаряди він охрестив "океанськими трофеями", призначеними для Капітолія і Палатина".

Дослідники додають, що "черепашки" — це помилкове тлумачення терміну "conchae". Це позначення також приписувалося британським ворожим суднам, захопленим в Ла-Манші, які згодом перевезли до Риму для участі в тріумфальній ході — параді на честь захоплених трофеїв, полонених та інших символів завоювання після завершення конфлікту.

Ці наративи продовжують увічнювати хибне уявлення про історичну спадщину Калігули, тим самим відлунюючи спотворену пам'ять про нього в сучасному середовищі.

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