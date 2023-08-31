Назавжди позбавили артриту. Уперше у світі горилу вилікували експериментальною терапією

У Будапештському зоопарку самка горили стала першим приматом, якому провели терапію стовбуровими клітинами. Експеримент обіцяє надію на лікування не тільки тваринам, а й людям.

Літня горила на ім'я Лізель з Будапештського зоопарку нещодавно пройшла першу у світі терапію стовбуровими клітинами для лікування артриту. Стовбурові клітини — це особливий тип клітин, які можуть розвиватися в багато інших типів клітин. У цій процедурі основною метою було допомогти відновити пошкоджений хрящ у суглобах. Для людей це може здатися черговим кроком у розвитку медичної науки, але для світу горил — це небувалий прецедент, пише Університет Шеффілда.

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Лізель прожила довге життя. Народившись 1977 року, вона прожила набагато довше, ніж горили зазвичай живуть у дикій природі. Одна з проблем утримання тварин у неволі, навіть за найкращого догляду, полягає в тому, що вони часто живуть довше, що робить їх схильними до вікових захворювань, таких як остеоартрит. Це захворювання виникає, коли хрящ у суглобах з часом зношується, що призводить до постійного болю і скутості під час рухів.

Ендре Сос, провідний ветеринарний лікар Будапештського зоопарку, пояснив, що сучасні методи роботи та умови зоопарків настільки досконалі, що багато тварин, зокрема й горили, живуть довше. Тепер завдання полягає в тому, щоб забезпечити їм найкращий медичний догляд, особливо коли вони стикаються з проблемами, пов'язаними зі старістю. І тут на допомогу приходить терапія стовбуровими клітинами.

Цікаво те, звідки взялися ці стовбурові клітини. Вони були взяті з жирової тканини молодої самки горили на ім'я Н'яунда під час її операції. Після вилучення ці клітини були оброблені та збережені спеціалізованою командою Stem CellX доти, доки вони не були готові для лікування Лізель.

Участь у такому унікальному проєкті викликала захват у команди, особливо у професора Марка Вілкінсона з Університету Шеффілда. Але справа не тільки в одній горилі. Особливе значення цієї процедури полягає в можливості її більш широкого застосування. Якщо Лізель добре відреагує на цю терапію, то можна припустити, що подібні методи лікування можуть бути корисними й іншим тваринам.

Насправді Вілкінсон натякнув на таке більш широке застосування, сказавши, що вони перебувають на ранніх стадіях створення аналогічного методу лікування для людей. Є надія, що коли-небудь подібні процедури зможуть полегшити страждання людей, які страждають від болю при артриті.

Поки ж уся увага прикута до Лізель. Команда фахівців уважно спостерігає за нею після лікування, щоб перевірити, чи покращиться її рухливість і чи зменшиться біль при артриті. Це непередаване поєднання передчуття і надії, причому не тільки для однієї щасливої горили, а й для багатьох інших істот, включно з нами.

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