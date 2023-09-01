Нерозказана історія з глибин. Уламки винищувача Другої світової підняли з озера Гурон (фото)

Під час нещодавньої підводної пошукової операції водолази успішно підняли двигун винищувача часів Другої світової війни з крижаних глибин озера Гурон. Цей літак спіткала нещаслива доля майже вісім десятиліть тому під час звичайного тренувального польоту.

Злощасний інцидент ознаменував трагічний кінець молодого пілота, 22-річного 2-го лейтенанта Френка Муді. Лейтенант Муді був членом знаменитих "льотчиків Таскігі", видатної групи афроамериканських військових авіаторів, які дислокувалися на військовій авіабазі в південно-західній околиці озера Гурон. Їхнім завданням було підвищення кваліфікації в авіації, що стало монументальним зусиллям, враховуючи расову сегрегацію, яка панувала в армії Сполучених Штатів у той час, пише Live Science.

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Льотчики Таскігі, яких часто називали "Червоні хвости" через яскраво виражену червону фарбу, що прикрашала їхні літаки, складалися не лише з пілотів, але й з афроамериканських штурманів, бомбардувальників, механіків, медиків та кухарів. Попри їхні таланти, ці військовослужбовці проходили окрему підготовку та мали окремі бойові умови.

Понад 320 афроамериканських пілотів відточували свої навички на авіабазах поблизу Таскігі в Алабамі, а згодом літали на винищувачах і бомбардувальниках над Європою. На жаль, 66 з цих відважних людей загинули в бою.

Вейн Лусарді, морський археолог штату Мічиган, розповів про шлях льотчиків "Таскігі". Після здобуття крил багато з них відправилися на Селфрідж Філд, авіабазу, розташовану за межами Детройта, для підвищення кваліфікації.

Під час останніх занурень цього літа знайшли двигун літака - майже суцільну металеву брилу вагою понад 550 кг Фото: Courtesy Lake Huron Red Tails Project, Wayne R. Lusardi, 2023

Катастрофічна подія сталася 11 квітня 1944 року під час одного з таких тренувальних польотів, коли літак Муді P-39 Airacobra на великій швидкості впав в озеро Гурон. Розслідування показало, що пропелер військового літака критично пошкодили, можливо, внаслідок пострілу з його власної зброї.

Лусарді розповів про дослідження, які розпочали у 2014 році водолази, що піднімали затонулу баржу. Вони натрапили на те, що спочатку здалося їм звичайними автомобільними дверима на дні озера. На їхнє здивування, це виявився фрагмент від літака P-39.

Під час нещасливого польоту Муді бачив, як його "Айракобра" мчала зі швидкістю понад 320 км/год до зіткнення з озером. Уламки зараз охоплюють величезну територію приблизно на відстані однієї 0,6 кілометра від берега в південній частині озера, занурені на глибину приблизно 10 метрів.

Військовим літаком керував 22-річний Френк Муді, один із "повітряних солдатів Таскігі", які спочатку проходили підготовку на аеродромах поблизу Таскігі в Алабамі Фото: Courtesy Lake Huron Red Tails Project, Wayne R. Lusardi, 2023

Водолази акуратно витягли різні компоненти, зокрема частини фюзеляжу і характерну приладову панель із серійними номерами для ідентифікації літака. Вони також успішно врятували пропелер, на якому чітко видно сліди ураження кулями самого літака.

Синхронізація озброєння літака, призначена для запобігання подібним аваріям, очевидно, дала збій, що і призвело до трагічної загибелі.

Останні водолазні експедиції протягом літніх місяців дозволили знайти грізний двигун військового літака — суцільний металевий блок вагою понад 550 кілограмів. Наступним важливим об'єктом для пошуку є пара крил довжиною 10 метрів, які відокремилися від фюзеляжу під час катастрофи, але залишилися цілими і неушкодженими.

Муді вилетів на літаку P-39 Bell Airacobra з аеродрому Селфрідж поблизу Детройта. Він впав в озеро Гурон, тому що кулі, випущені з його гармат, розбили пропелер Фото: Courtesy Lake Huron Red Tails Project, Wayne R. Lusardi, 2023

Після того, як достатню кількість частин військового літака знайдуть і відреставрують, планується, що він знайде нову домівку в Національному історичному музеї льотчиків Таскігі в Детройті. Музей перебуває на стадії планування спеціальної будівлі для розміщення цього визначного артефакту.

Браян Р. Сміт, президент музею, виділив важливість Муді з Р-39 для висвітлення повної історії афроамериканських пілотів та інших військовослужбовців, які відіграли вирішальну роль у військових діях.

Сміт додав, що в той час як льотчики "Таскігі" вшановуються за їхню доблесть і внесок у повітряну війну над Німеччиною під час Другої світової війни, нещасні випадки, які спіткали їх під час тренувань, часто залишаються нерозкритими.

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