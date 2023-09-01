Унікальне сонячне затемнення 2023 року: що про нього відомо і як його побачити (відео)

Жителі України не зможуть стати свідками кільцеподібного сонячного затемнення, але NASA вестиме пряму трансляцію.

До появи кільцеподібного сонячного затемнення залишилося всього півтора місяця. Лише в деяких регіонах Землі можна буде безпосередньо побачити цю подію. Жителі України зможуть спостерігати за затемненням за допомогою прямої трансляції NASA. Що ж це за затемнення і чим воно особливо, а найголовніше, коли воно відбудеться? Про це пише Space.

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Кільцеподібні сонячні затемнення відбуваються, коли Місяць не повністю закриває собою Сонце, перебуваючи між зіркою і Землею. Тобто видимий розмір Місяця трохи менший за розмір Сонця, а тому наша зірка виглядає як чорна куля, оточена кільцем світла. Це тонке кільце, тобто видима частина Сонця, не повністю закритого Місяцем, іноді називають "вогняним кільцем"

Кільцеподібні сонячні затемнення відбуваються, коли Місяць не повністю закриває собою Сонце Фото: NASA

Нове кільцеподібне сонячне затемнення відбудеться в суботу, 14 жовтня, і безпосередньо із Землі його зможуть побачити лише жителі деяких штатів США, деяких країн Центральної Америки, а також Колумбії та Бразилії. Але в NASA пропонують жителям усього світу, зокрема й України, побачити цю подію під час прямої трансляції в YouTube. Посилання знаходиться нижче.

До речі, NASA навіть випустило окремий трейлер майбутньої події, хоча він також включений у ролик, що передує самій трансляції.

За словами вчених, це сонячне затемнення триватиме лише кілька хвилин, але, наприклад, у Нікарагуа і Коста-Ріці (країни Центральної Америки) його можна буде спостерігати найдовше — 5 хвилин і 17 секунд. Під час кільцеподібного сонячного затемнення Місяць має закрити собою приблизно 90% Сонця.

Місяць навколо Землі рухається по еліптичній орбіті, а це означає, що він то наближається до нас, то віддаляється. Затемнення відбуваються, коли Місяць перебуває у фазі молодика, тобто він повністю темний і сходить, і заходить разом із Сонцем.

Коли Місяць знаходиться близько до Землі, то відбуваються повні сонячні затемнення, адже розмір нашого супутника досить великий для того, щоб повністю закрити Сонце. Коли Місяць розташований далі від Землі, то розмір нашого супутника здається меншим, а отже він не перекриває собою повністю все Сонце, залишаючи "вогняне коло".

Нагадуємо, що 31 серпня можна було спостерігати за таким астрономічним явищем, як Блакитний Місяць. Ця подія сталася всього один раз цього року і взагалі вона трапляється досить рідко. Звичайно ж Місяць не став блакитного кольору, але чому він отримав таку назву і в чому полягають інші особливості цієї події, Фокус уже писав.

Також нагадуємо, що орбітальний апарат NASA знайшов місце аварії російського посадкового модуля "Луна-25", який розбився на Місяці два тижні тому. На місці падіння утворився кратер, який добре видно на нових знімках із космосу, як уже писав Фокус.