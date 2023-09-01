Як підбитий звір. Учені з'ясували, що рослини справді "кричать", якщо їх поранити (відео)

Навряд чи ці звуки схожі на людські крики, проте дослідники з'ясували, що рослини справді кричать, якщо їхнє тіло пошкоджене.

Навіть у тихому, на перший погляд, полі насправді є звуки, які людина не здатна почути, але ці звуки несуть інформацію. Є тварини, здатні чути ці звуки, а тому існує ймовірність того, що насправді тут відбувається велика акустична взаємодія, пише Science Alert.

Цього року вчені з Тель-Авівського університету в Ізраїлі дійшли висновку, що рослини також можуть кричати від болю. Навряд чи їхні крики схожі на наші, і ми навряд чи зможемо їх почути неозброєним вухом, проте вчені вважають, що це один зі способів, за допомогою якого рослини повідомляють навколишньому світу про свої страждання.

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За словами співавтора дослідження, біолога-еволюціоніста Лілаха Хадіні, рослини видають звуки, що грюкають і клацають, на ультразвукових частотах, а коли вони зазнають стресу, ці звуки посилюються. Рослини постійно взаємодіють з комахами та іншими тваринами, і багато хто з цих організмів використовують для спілкування звук. Тепер учені впевнені, що рослини в стані стресу насправді не такі пасивні, як ми могли б припустити.

Автори дослідження вважають, що вони зазнають доволі суттєвих змін, однією з найпомітніших і найвідоміших з них є виділення ароматів. Крім того, вони також можуть змінювати колір або форму. Вчені припускають, що всі ці зміни можуть слугувати сигналами для рослин, які їх оточують. У відповідь на ці попереджувальні сигнали вони посилюють власний захист, а також активують залучення тварин для боротьби з окремими шкідниками, які здатні завдати їм шкоди.

Водночас питання про те, чи використовують рослини звукові сигнали, все ще залишалося маловивченим. Кілька років тому Ханді з колегами з'ясували, що рослини здатні вловлювати звуки, а тому вони поставили собі питання: чи можуть вони виробляти звуки?

Щоб відповісти на це питання, вони провели дослідження на рослинах томату і тютюну в низці умов. Спочатку вони записали ультразвук рослин у стані спокою, а потім рослин зневоднених або у яких були пошкоджені стебла. Зазначимо, що записи було зроблено у звичайній теплиці та звукоізольованій акустичній камері.

Далі автори дослідження використовували машинне навчання, щоб розрізняти звуки, які видають рослини. З'ясувалося, що всі вони здатні видавати звуки, що ляскають і клацають, з частотою занадто високою для людського сприйняття, коли зазнають стресу. Однак інші рослини, комахи та тварини можуть почути їх на відстані майже метр.

За словами авторів дослідження, пошкоджені рослини або ті, що перебувають у стані стресу, видають до 40 клацань на годину, залежно від виду. А рослини, позбавлені води, мають помітний звуковий профіль — перш ніж з'являться видимі ознаки зневоднення, вони починають клацати сильніше. При цьому в міру того, як рослина стає дедалі сухішою, її клацання лише посилюються, поки не затихають повністю.

Однак учені зазначають, що це питання все ще залишається маловивченим. По-перше, невідомо, як саме рослини видають звуки, по-друге, незрозуміло, чи можуть інші умови змусити рослини кричати, наприклад, патогенна атака, вплив ультрафіолету або екстремальні температури. У подальших дослідженнях учені планують відповісти й на ці питання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті з'ясували, як рослини стали м'ясоїдними.